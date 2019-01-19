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      Решение очень простое: Зеленский сделал заявление относительно своего российского бизнеса

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      Зеленский признал, что является совладельцем кинокомпании в РФ и пообещал выйти из нее
      Зеленский признал, что является совладельцем кинокомпании в РФ и пообещал выйти из нее / detector.media

      Шоумен Владимир Зеленский, заявивший о намерении баллотироваться в президенты, уверяет, что в ближайшее время выйдет из кипрской компании, которая в свою очередь владеет кинофирмой на территории Российской Федерации.

      Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

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      Ранее 24 канал сообщал, что журналисты программы "Схемы" нашли у Владимира Зеленского кинобизнес в России, несмотря на его заявления, что он закрыл его в начале российско-украинской войны. В частности, представители СМИ проверили три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ, учредителем которых является кипрская компания Green Family LTD. Она также является соучредителем "Квартала 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры.

      Шоумен признал, что в России продолжает работать компания "Грин Филмс", которая принадлежит кипрской компании Green Family LTD, в которой он является совладельцем.

      Решение у меня следующее, очень простое и которое все снимает. Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там (в России – ред), а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний. И все. Вот мы сегодня нашли это решение и в ближайшее время я выйду,
      — сказал Зеленский.

      К слову, именно об этом шла речь в расследовании программы "Схемы". В материале журналистов также сообщалось, что Green Family LTD владеет еще двумя компаниями в России. По словам Зеленского, эти две компании уже закрыты.

      На реплику журналиста, что "Грин Филмс" снимает фильм "Вниз" и даже подавала заявку на государственное финансирование фильма в России, Зеленский ответил, что заявку подавали "те, кто занимается этой компанией в РФ, потому что они передали компанию в управление.

      Кроме того, он пояснил, что студия "Квартал 95" получает роялти от всей интеллектуальной продукции, которая производилась до 2014 года. Зеленский привел в пример проекта "Сваты", контракт по которым был заключен до войны с Россией.

      Контракт заключен на 10 лет. Как закрыть эту компанию? Контракт до 2021 года. С 2011 до 2021 года мы получаем роялти от "Сватов". Мы эти деньги получаем. Что же нам надо делать? Закрыть? Подарить россиянам наши деньги? Нет,
      – заявил он.

      Видеокомментарий Владимира Зеленского:

       

      Что такое роялти? Роялти (англ. royalties) – это платежи за пользование, которые "лицензиат" (получатель лицензии, патента) уплачивает "лицензиару" (продавцу лицензии, патента) за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности. Роялти, как правило, выплачиваются в процентах от суммы валовой или чистой продажи, полученной от использования актива или как фиксированная цена за единицу проданного товара.

      Мы возьмем эти деньги, они переходят на нашу кипрскую компанию, с Кипра они приходят в Украину и на это мы снимаем здесь,
      – подчеркнул шоумен.

      Смотрите видео как Зеленский объясняет ситуацию по кинобизнесу в России

       

      Теги: Новости Украины Новости России Расследования Выборы Президента 2019 Кандидаты в президенти Владимир Зеленский Новости политики Бизнес
      Источник: 24 Канал
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