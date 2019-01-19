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      Рішення дуже просте: Зеленський зробив заяву щодо свого російського бізнесу

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      Зеленський визнав, що є співвласником кінокомпанії в РФ та пообіцяв вийти з неї
      Зеленський визнав, що є співвласником кінокомпанії в РФ та пообіцяв вийти з неї / detector.media

      Шоумен Володимир Зеленський, який заявив про намір балотуватися в президенти, запевняє, що найближчим часом вийде з кіпрської компанії, яка у свою чергу володіє кінофірмою на території Російської Федерації.

      Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

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      Раніше 24 канал повідомляв, що журналісти програми "Схеми" знайшли у Володимира Зеленського кінобізнес у Росії, попри його заяви, що він закрив його на початку російсько-української війни. Зокрема, представники ЗМІ виявили три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм, засновником яких є кіпрська компанія Green Family LTD. Вона також є співзасновницею "Кварталу 95" в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказані Володимир Зеленський та його бізнес-партнери.

      Шоумен визнав, що в Росії продовжує працювати компанія "Грин Филмс", що належить кіпрській компанії Green Family LTD, у якій він є співвласником.

      Рішення у мене наступне, дуже просте і яке все знімає. Я зрозумів, що я можу вийти не з цієї компанії, яка там (в Росії, – ред), а з кіпрської компанії, яка є власником тих компаній. І все. Ось ми сьогодні знайшли це рішення і найближчим часом я вийду,
      — сказав Зеленський.

      До слова, саме про це йшлося у розслідуванні програми "Схеми". У матеріалі журналістів також повідомлялось, що Green Family LTD володіє ще двома компаніями у Росії. За словами Зеленського, ці дві компанії уже закриті.

      На репліку журналіста, що "Грин Филмс" знімає фільм "Вниз" і навіть подавала заявку на державне фінансування фільму в Росії, Зеленський відповів, що заявку подавали "ті, хто займається цією компанією" в РФ, тому що вони передали компанію в управління.

      Крім того, він пояснив, що студія "Квартал 95" отримує роялті від усієї інтелектуальної продукції, яка вироблялася до 2014 року. Зеленський навів у приклад проекту "Свати", контракт за яким був укладений до війни з Росією.

      Контракт укладений на 10 років. Як я можу закрити цю компанію? Контракт до 2021 року. З 2011 до 2021 року ми отримуємо роялті від "Сватів". Ми ці гроші отримуємо. Що ж нам треба робити? Закрити? Подарувати росіянам наші гроші? Ні,
      – заявив він.

      Відеокоментар Володимира Зеленського:

      Що таке роялті? Роялті (англ. royalties) – це платежі за користування, котрі "ліцензіат" (отримувач ліцензії, патенту) сплачує "ліцензіару" (продавцю ліцензії, патенту) за поточне користування активами, найчастіше правами інтелектуальної власності. Роялті, як правило, виплачуються у відсотках від суми валового або чистого продажу, отриманої від використання активу або як фіксована ціна за одиницю проданого товару.

      Ми візьмемо ці гроші, вони переходять на нашу кіпрську компанію, з Кіпру вони приходять в Україну і на це ми знімаємо тут,
      – підкреслив шоумен.

      Дивіться відео як Зеленський пояснює ситуацію щодо кінобізнесу у Росії

       

      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Володимир Зеленський Кандидати в президенти Президентські вибори 2019 Розслідування Бізнес
      Джерело: 24 Канал
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