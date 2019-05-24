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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Решение Зеленского о роспуске Рады могут признать неконституционным, – эксперт

      Актуальное интервью 112 Читати новину українською

      О вероятности признания решения Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады неконституционным, об эффективности депутатов 8 созыва и о том, с кем может объединиться "Слуга народа" – об этом в прямом эфире 24 канала заявил политолог Михаил Басараб.

      О заявлении Зеленского о роспуске Рады

      – Самая большая интрига нас ждет с рассмотрением дела в Конституционном суде. Я общался с многими юристами и они не видят никаких перспектив разбирательств исков в Верховный суд Украины. Однако говорят о том, что это дело или этот указ действительно будет рассматриваться в Конституционном суде.

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      – Верховный суд может отказать в рассмотрении этих исков. Все внимание должно быть приковано к Конституционному суду Украины. Здесь мнения расходятся: юристы, которые даже ориентируют в раскладах высшего суда, не берутся прогнозировать, каким будет решение.

      – С другой стороны, некоторые говорили, что перспектива вынесения решения Конституционным судом о неконституционности указа президента Владимира Зеленского есть и если судьи не будут руководствоваться политической целесообразностью.

      – Вчера были не совсем правильные трактовки слов главы ЦИК о том, что решение Конституционного суда не повлияет на избирательный процесс. Это не совсем так, потому что Конституционный суд не может приостановить избирательный процесс на период рассмотрения данного обращения.

      – Однако, если Конституционный суд за 10 дней или за месяц вынесет решение о неконституционности указа, то избирательный процесс прекращается. В таком случае выборы будут очередными. Сейчас это обращение анонсировал "Народный фронт", там абсолютное большинство депутатов подписалось, еще были депутаты от "Радикальной партии" и БПП.

      Нужно ли распускать Раду

      – Есть сомнительные основания для роспуска Рады. Также мы должны честно сказать, что это наиболее продуктивный состав за все годы независимости. Все фракции, которые составляли конституционное большинство, сразу после избрания в 2014 году, благодаря их государственной и прозападной позиции, мы получили беспрецедентные решения.

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      Все, что нужно знать о внеочередных выборах

      – Мы можем много критиковать наших политиков, поддаться на предвыборную истерию о том, что в Украине сплошная катастрофа. Да, у нас много проблем. Однако и по заключению многих международных организаций, эта Рада приняла больше всего патриотических, государственнических и прозападных законов за всю историю Украины по сравнению с предыдущими созывами.

       

       

      С кем может объединиться "Слуга народа"

      – Внутри партии новоизбранного президента царят такие настроения, что они не хотят ни с кем объединяться. Рейтинг Владимира Зеленского и его политической партии очень высокий, поэтому он может выдвинуть под своим брендом любого.

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      – Сейчас у Владимира Александровича столь высокий уровень поддержки, что он может ни с кем не делить места в списке. Зато возможны объединения уже в следующем парламенте, поскольку партии Зеленского может не хватить голосов для формирования большинства.

      – Выбор союзников зависит не от состава "Слуги народа", а от людей, которые "стоят за партией". Также он не исключает вероятность того, что "олигарх Коломойский уже договаривается с будущими союзниками Зеленского".

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Роспуск Рады Верховный суд Украины Слуга народа Верховная Рада Конституционный суд
      Источник: 24 канал
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