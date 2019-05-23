Эксперт объяснил, почему Зеленскому выгодны закрытые списки и барьер в 3%

О рейтинге Владимира Зеленского, досрочном роспуске Рады, новом образе политиков – об этом в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.

О первых днях Зеленского

– Еще живет противостояние избирателей 25 против 75%, потому что электорат, который голосовал не за Владимира Зеленского, а за другого кандидата, он еще активный.

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– Однако, эта активность будет спадать и после парламентских выборов станет в разы меньше. Что касается петиции и политических ударов, то там указывается Зеленский ничего не обещал. Он очень интересно построил свою кампанию.

– Во-первых. Он ее обезличил, его лицо никто не видел. Во-вторых, он ничего не обещал – это были общие фразы: "Эпоха бедности закончилась", "Мы их сделаем" и другие. Ему не за что отвечать.

– Но объективность такова, что любой президент, с самого начала не оправдывает ожидания части своего электората. Потому что они в разы завышены.

– У нас люди думают, что придет президент и все сразу станет лучше, поэтому он начинает терять электорат. И чем меньше промежуток между инаугурацией и парламентскими выборами, то тем лучше для него. Он тогда может сохранить свою партию и электорат. Потом его партия начнет "гореть", потому что ее рейтинг – это только личный электоральный рейтинг Зеленского.

О досрочном роспуске Рады

– Подписи, которые собирают депутаты, не смогут остановить роспуск Верховной Рады. Во-первых, Конституционный Суд не сможет так быстро принять решение. Однако в будущем это может усложнить работу Владимиру Зеленскому. Если будет принят закон об импичменте и Конституционный суд скажет, что решение президента было не законное, то это может стать причиной для отставки.

– Поэтому я думаю, что депутаты собирают подписи именно с этой целью. Что касается досрочных выборов и 3% барьера и разговоров об этой новой системе избирательного кодекса.

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– Модель, которую предложил Зеленский выгодна ему, потому что когда мы уменьшаем порог до 3% , чтобы сформировать коалицию, то не надо будет, объединяться, например, с рейтинговой Батькивщиной. Ему нужны будут две-три партии, которые набрали минимум. С ними гораздо легче договариваться.



Когда должны состояться внеочередные выборы в парламент: что говорит закон

– Закрытые списки также выгодны Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко, потому что любой человек в списке, о котором ты говоришь, это человек, который отнимает у тебя электорат. У нас практически не существует людей с идеальной репутацией.

– Для Петра Порошенко это выгодно, потому что депутаты, которые ранее проходили от его политической силы не наберут столько, как на прошлых выборах. Кому-то придется потесниться.

Об игре политиков

Владимир Зеленский играет в игру, в общем-то правильную, которую начал еще в момент предвыборной кампании. То есть он настолько близок к народу. Он общается на языке народа. Он делает ошибки. И поэтому все, кто его выбирал, ассоциируют себя с ним, потому что он такой же, как и они. Он не из какого-то там кабинета вещает на фоне флага, а выходит вот так в люди, в простой рубашке.

Кстати, много наших политиков начали гнаться сейчас за этим кусочком человечности, который они потеряли во время своей политической карьеры. Или не то, чтобы потеряли – а не хотели показывать. Обратите внимание на господина Гройсмана, который изменился: снял костюм, ходит в жилетке.

О лидерах мнений

– Длинный контент, который надо анализировать, уже уходит в небытие. Его заменяют инфографикой, короткими видео, фотографиями. Визуализация любого контента – это то, что сейчас в тренде.

– Это не только наш тренд, это мировой, потому что такое количество информации, которую мы ежедневно воспринимаем, переварить практически невозможно. Именно поэтому появляются лидеры общественного мнения. Потому что самому же трудно анализировать, какие-то, например, темы о тарифах.

– Мы выбираем себе лидера мнений, который в этом разбирается и он нам объясняет. Это абсолютно нормальная тенденция, я думаю, что она будет только продолжаться.