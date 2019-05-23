Експерт пояснив, чому Зеленському вигідні закриті списки та прохідний бар'єр у 3%

Про рейтинг Володимира Зеленського, достроковий розпуск Ради, новий образ політиків – про це у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

Про перші дні Зеленського

– Ще живе протистояння виборців 25 проти 75%, тому що електорат, який голосував не за Володимира Зеленського, а за іншого кандидата, він ще активний.

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– Проте, ця активність буде спадати і після парламентських виборів стане в рази менше. Що стосується петиції та політичних ударів, то там вказується Зеленський нічого не обіцяв. Він дуже цікаво побудував свою кампанію.

– По-перше. Він її знеособив, його обличчя ніхто не бачив. По-друге, він нічого не обіцяв – це були загальні фрази: "Епоха бідності закінчилася", "Ми їх зробимо" й інші. Йому нема за що відповідати.

– Проте об’єктивність така, що будь-який президент, з самого початку не виправдовує очікування частини свого електорату. Тому що вони в рази завищенні.

– У нас люди думають, що прийде президент і все зразу стане краще, тому він починає втрачати електорат. І чим менший проміжок між інавгурацією та парламентськими виборами, то тим краще для нього. Він тоді може зберегти свою партію та електорат. Потім його партія почне "горіти", бо її рейтинг – це лише особистий електоральний рейтинг Зеленського.

Про достроковий розпуск Ради

– Підписи, які збирають депутати, не зможуть зупинити розпуск Верховної Ради. По-перше, Конституційний Суд не зможе так швидко прийняти рішення. Проте у майбутньому це може ускладнити роботу Володимиру Зеленському. Якщо буде прийнятий закон про імпічмент і Конституційний суд скаже, що рішення президента було не законне, то це може стати причиною для відставки.

– Тому я думаю, що депутати збирають підписи саме з цією метою збирають підписи. Що стосується дострокових виборів та 3% бар’єра та розмов щодо цієї нової системи виборчого кодексу.

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– Модель, яку запропонував Зеленський вигідна йому, тому що, коли ми зменшуємо поріг до 3% , щоб сформувати коаліцію, то не треба буде, об’єднуватися наприклад, з рейтинговою Батьківщиною. Йому потрібні будуть дві-три партії, які набрали мінімум. З ними набагато легше домовлятися.



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– Закриті списки також вигідні Володимиру Зеленському та Петру Порошенку, тому що будь-яка людину у списку, про якого ти вже говориш, це людина, яка віднімає у тебе електорат. У нас практично не існує людей з ідеальною репутацією.

– Для Петра Порошенка це вигідно, тому що депутати, які раніше проходили від його політичної сили, не наберуть стільки, як на минулих виборах. Комусь прийдеться потіснитися.

Про гру політиків

Володимир Зеленський грає в гру, загалом-то правильну, яку почав ще в момент передвиборчої кампанії. Тобто він настільки близький до народу. Він спілкується мовою народу. Він робить помилки. І тому всі, хто його обирав, асоціюють себе з ним, тому що він такий же, як і вони. Він не з якогось там кабінету віщає на фоні прапора, а виходить ось так в люди, в простій сорочці.

До речі, багато наших політиків почало гнатися зараз за цим шматочком людяності, який вони втратили під час своєї політичної кар'єри. Або не те, щоб загубили – а не хотіли показувати. Зверніть увагу на пана Гройсмана, який змінився: зняв костюм, ходить в жилетці.

Про лідерів думок

– Довгий контент, який треба аналізувати, вже йде у небуття. Його замінюють інфографікою, короткими відео, фотографіями. Візуалізація будь-якого контенту – це те, що зараз в тренді.

– Це не лише наш тренд, це світовий, тому що така кількість інформації, яку ми щоденно сприймаємо, то її переварити практично неможливо. Саме тому з’являються лідери громадської думки. Бо самому ж важко аналізувати, якісь, наприклад, теми про тарифи.

– Ми вибираємо собі лідера думок, який у цьому розуміється і він нам пояснює. Це абсолютно нормальна тенденція і, я думаю, що вона буде тільки продовжуватися.