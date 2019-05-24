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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Рішення Зеленського про розпуск Ради можуть визнати неконституційним, – експерт

      Актуальне інтерв'ю 458 Читать новость на русском

      Про ймовірність визнання рішення Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради неконституційним, про ефективність депутатів 8 скликання та про те, з ким може об'єднатися "Слуга народу" – про це у прямому ефірі 24 каналу заявив політолог Михайло Басараб.

      Про заяву Зеленського про розпуск Ради

      – Найбільша інтрига нас чекає з розглядом справи у Конституційному суді. Я спілкувався з багатьма юристами і вони не бачать жодних перспектив розглядів позовів до Верховного суду України. Проте говорять про те, що ця справа чи цей указ справді буде розглядатися в Конституційному суді.

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      – Верховний суд може відмовити у розгляді цих позовів. Вся увага повинна бути прикута до Конституційного суду України. Тут думки розходяться: правники, які навіть орієнтують у розкладах найвищого суду, не беруться прогнозувати, яким буде рішення.

      – З іншого боку, деякі говорили, що перспектива винесення рішення Конституційний судом про неконституційність указу президента Володимира Зеленського є і якщо судді не будуть керуватися політичною доцільністю.

      – Вчора були не зовсім правильні трактування слів голови ЦВК про те, що рішення Конституційного суду не вплине на виборчий процес. Це не зовсім так, бо Конституційний суд не може призупинити виборчий процес на період розгляду цього звернення.

      – Проте, якщо Конституційний суд за 10 днів чи за місяць винесе рішення про неконституційність указу, то виборчий процес припиняється. У такому випадку вибори будуть черговими. Зараз це звернення анонсував "Народний фронт", там абсолютна більшість депутатів підписалася, ще були депутати від "Радикальної партії" та БПП.

      Чи потрібно розпускати Раду

      – Є сумнівні підстави для розпуску Ради. Також ми маємо чесно сказати, що це найбільш продуктивний склад за всі роки незалежності. Всі фракції, які становили конституційну більшість, одразу після обрання у 2014 році, завдяки їхній державницькій та прозахідній позиції, ми отримали безпрецедентні рішення.

      розпуск ради зеленський позачергові вибори
      Все, що потрібно знати про позачергові вибори

      – Ми можемо багато критикувати наших політиків, піддатися на істерію передвиборчу про те, що в Україні суцільна катастрофа. Так, у нас багато проблем. Проте й за висновком багатьох міжнародних організацій, ця Рада ухвалила найбільше патріотичних, державницьких та прозахідних законів за всю історію України у порівнянні з попередніми скликаннями.

       

      З ким може об'єднатися "Слуга народу"

      – Всередині партії новообраного президента панують такі настрої, що вони не хочуть ні з ким об'єднуватися. рейтинг Володимира Зеленського та його політичної партії дуже високий, тож він може висунути під своїм брендом будь-кого.

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      – Наразі у Володимира Олександровича настільки високий рівень підтримки, що він може ні з ким не ділити місця у списку. Натомість можливі об'єднання вже у наступному парламенті, оскільки партії Зеленського може не вистачити голосів для формування більшості.

      – Вибір союзників залежить не від складу "Слуги народу", а від людей, які "стоять за партією". Також він не виключає ймовірність того, що "олігарх Коломойський вже домовляється з майбутніми союзниками Зеленського".

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Верховна Рада Розпуск Ради Слуга народу Верховний суд України Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
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