Об этом 21 сентября президент Украины написал в социальной сети X.
Реакция Зеленского
Зеленский отметил, что последствия войны сразу были масштабными. Вторжение России приводит к гибели людей, разрушению страны, угрозе продовольствия, энергетическим вызовам и быстрому развитию технологий.
По словам президента, каждая новая неделя войны создает все больше проблем.
С первой же минуты Украина стремилась к миру. Мы уже выдвинули десятки дипломатических предложений относительно того, как достойно завершить эту войну, обеспечить безопасность и предотвратить новые российские вторжения. В настоящее время продолжается диалог с президентом Трампом и США,
– заявил украинский лидер.
Также, по словам Зеленского, стороны рассматривают идеи для приближения мира, в частности, возможность начать с шагов для деэскалации.
"Решения возможны", – подчеркнул глава государства. Он заверил, что Украина готова работать над этим и поднимет этот вопрос на полях Генассамблеи ООН, которая стартует 22 сентября в Нью-Йорке.
Характер войны сейчас таков, что агрессор также несет потери. Технологии делают это вероятным. Сила руководства стран может и должна обеспечить деэскалацию, безопасность и мир,
– резюмировал Зеленский.
Напомним, президент США призвал прекратить "бессмысленную и бесконечную" войну в Украине, от которой "страдает весь мир". По его словам, ежемесячно в результате боевых действий погибает 25 тысяч человек, в том числе военных.
При этом Россия, как заявляет Трамп, потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью из-за войны.