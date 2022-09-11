Об этом 24 каналу рассказал член Киевской комиссии по наименованиям Павел Островский. Он также отметил, что среди принятых на этой неделе новых улиц изменили такие ожидаемые киевлянами – проспект героев сталинграда на Владимира Ивасюка, улица Московская теперь будет улицей Князьев Острожских.

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Некоторые из этих переименований ждали 5-6 лет, например проспект героев сталинграда не могли сменить годами, ведь не было нужного количества голосов.

В прошлом созыве у Киевсовета не было политической воли на такое изменение, хотя это прямое требование закона о декоммунизации.

В Киеве будет улица Романа Ратушного

Дерусификация улиц и объектов столицы продолжается. Главным решением 8 сентября стала улица Романа Ратушного в Соломенском районе.

Роман Ратушный – мощный общественный активист, отстаивавший от незаконной застройки "Протасов Яр". К сожалению, Роман погиб во время полномасштабной войны россии против Украины, юношу забрало Изюмское направление.

На похоронах Романа Ратушного было очень много людей, а вскоре после его смерти ВСУ освободили Изюм.

Детальнее о дерусифицированных улицах в Киеве: смотрите видео