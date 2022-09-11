Про це 24 каналу розповів член Київської комісії з питань найменувань Павло Островський. Він також зазначив, що серед прийнятих цього тижня нових вулиць, то змінили такі очікувані киянами – проспект героїв сталінграда на Володимира Івасюка, вулиця Московська тепер буде вулицею Князів Острозьких.

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Деякі із цих перейменувань чекали 5-6 років, наприклад – проспект героїв сталінграда не могли змінити роками, адже не було потрібної кількості голосів.

Минулого скликання у Київради не було політичної волі на таку зміну, хоча це пряма вимога закону про декомунізацію.

У Києві буде вулиця Романа Ратушного

Дерусифікація вулиць та об’єктів столиці триває. Найголовнішим рішенням 8 вересня стала вулиця Романа Ратушного в Солом'янському районі.

Роман Ратушний – потужний громадський активіст, який відстоював від незаконної забудови "Протасів Яр". На жаль, Роман загинув під час повномасштабної війни росії проти України, юнака забрав Ізюмський напрямок.

На похороні Романа Ратушного було дуже багато людей, а невдовзі після його смерті ЗСУ звільнили Ізюм.

Детальніше про дерусифіковані вулиці у Києві: дивіться відео