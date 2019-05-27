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      Решения по рынку энергетики принимались с грубыми нарушениями, – Лещенко

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Недавно состоялось последнее заседание правительства перед объявлением об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Но вместо публичного отчета о проделанной в течение трех лет работе, мы все стали свидетелями очередной кулуарщины.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал нардеп Сергей Лещенко.

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      Он отметил, что Кабмином были приняты решения, которые содержат дискриминационные нормы для всего рынка энергетики Украины. Согласно им, накладывается несправедливая нагрузка на государственные компании и нулевая – на ДТЭК Ахметова. А это – прямое нарушение Конституции, ведь все формы собственности в Украине равны.

      Во времена Порошенко такую несправедливость можно было бы объяснить коррупционными интересами. И после его отставки такие решения являются откровенным саботажем изменений, которые были анонсированы новоизбранным президентом Зеленским,
      – отметил нардеп.

      Кроме этого, решения были приняты с грубым нарушением регламента. В повестке дня они не стояли, их никто не вносил. Было невозможно понять, что они принимаются Кабмином, отметил Лещенко.

      Также, по его словам, было сделано все возможное, чтобы ограничить право представителя президента Зеленского, энергетического эксперта Андрея Геруса, дать на заседании Кабмина свои комментарии, замечания и предложения.

      Похожим способом на прощальном заседании Кабмина были приняты и кадровые решения про наблюдательные советы государственных банков. Фамилии этих лиц, которые от имени нас с вами будут контролировать законность решений в этих финансовых учреждениях, не были объявлены,
      – рассказал политик.

      И добавил, что, по предварительной информации, некоторые из кандидатов имели очевидный конфликт интересов. Ведь среди кандидатов были, в частности, сотрудники инвестиционной компании ICU, которую называют персональным банком Порошенко.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 27 мая 2019 года

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги Андрей Герус Сергей Лещенко Кабинет Министров Украины Ринат Ахметов Энергетика
      Источник: 24 канал
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