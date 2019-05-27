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      Рішення щодо ринку енергетики приймалися з грубими порушеннями, – Лещенко

      57 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото із відкритих джерел

      Нещодавно відбулося останнє засідання уряду перед оголошенням про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Та замість публічного звіту про пророблену впродовж трьох років роботу, ми всі стали свідками чергової кулуарщини.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив нардеп Сергій Лещенко.

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      Він наголосив, що Кабміном були ухвалені рішення, які містять дискримінаційні норми для всього ринку енергетики України. Згідно з ними, накладається несправедливе навантаження на державні компанії та нульове – на ДТЕК Ахметова. А це – пряме порушення Конституції, адже всі форми власності в Україні рівні.

      За часів Порошенка таку несправедливість можна було би пояснити корупційними інтересами. Та після його відставки такі рішення є відвертим саботажем змін, які були анонсовані новообраним президентом Зеленським,
      – зазначив нардеп.

      Крім цього, рішення були прийняті з грубим порушенням регламенту. У порядку денному вони не стояли, з голосу їх ніхто не вносив. Було неможливо зрозуміти, що вони приймаються Кабміном, зауважив Лещенко.

      Також, за його словами, було зроблено все можливе, аби обмежити право представника президента Зеленського, енергетичного експерта Андрія Геруса, дати на засіданні Кабміну свої коментарі, зауваження та пропозиції. 

      Схожим способом на прощальному засіданні Кабміну були прийняті й кадрові рішення про наглядові ради державних банків. Прізвища цих осіб, які від імені нас з вами будуть контролювати законність рішень у цих фінансових установах, не були оголошені,
      – розповів політик.

      Й додав, що, за попередньою інформацією, деякі з кандидатів мали очевидний конфлікт інтересів. Адже серед кандидатів були, зокрема, співробітники інвестиційної компанії ICU, яку називають персональним банком Порошенка.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 27 травня 2019 року

       

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      Теги: Новини України Новини політики Енергетика Рінат Ахметов Кабінет Міністрів України Сергій Лещенко Андрій Герус Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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