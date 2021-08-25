Незадолго до этого злоумышленнику выписали протокол за нарушение. Предполагается, что он таким поступком пытался отомстить полицейским за наложение штрафа.

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Напился и позвонил

"Минер" позвонил в полицию, когда был пьян. Следует отметить, что протокол, о котором идет речь, ему выписали за вождение в нетрезвом состоянии.

Когда прибыли правоохранители, взрывчатки в жилье мужчины не нашли. У него изъяли телефон в качестве вещественного доказательства.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по статье о ложном сообщении об угрозе жизни граждан. Максимальное наказание по ней – до 6 лет тюрьмы.

Последние громкие "минирования"

  • Житель Днепра 22 августа напился и сообщил, что расстреляет Парламент с миномета. Это он, якобы, должен был сделать на День Независимости. Однако злоумышленника задержали и теперь ему грозит тюрьма.
  • В Харькове 8 августа жители девятиэтажки сообщили полиции, что их сосед угрожает взорвать гранату. Он так, вероятно, хотел повалить здание. Однако, когда полиция прибыла, злоумышленник уже спал.
  • 28 июля сообщили о заминировании Чернобыльской АЭС. Туда направили специалистов, которые начали обыскивать территорию. Однако никаких взрывчатых веществ там не обнаружили.