Незадолго до этого злоумышленнику выписали протокол за нарушение. Предполагается, что он таким поступком пытался отомстить полицейским за наложение штрафа.
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Напился и позвонил
"Минер" позвонил в полицию, когда был пьян. Следует отметить, что протокол, о котором идет речь, ему выписали за вождение в нетрезвом состоянии.
Когда прибыли правоохранители, взрывчатки в жилье мужчины не нашли. У него изъяли телефон в качестве вещественного доказательства.
Что грозит за такое преступление
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по статье о ложном сообщении об угрозе жизни граждан. Максимальное наказание по ней – до 6 лет тюрьмы.
Последние громкие "минирования"
- Житель Днепра 22 августа напился и сообщил, что расстреляет Парламент с миномета. Это он, якобы, должен был сделать на День Независимости. Однако злоумышленника задержали и теперь ему грозит тюрьма.
- В Харькове 8 августа жители девятиэтажки сообщили полиции, что их сосед угрожает взорвать гранату. Он так, вероятно, хотел повалить здание. Однако, когда полиция прибыла, злоумышленник уже спал.
- 28 июля сообщили о заминировании Чернобыльской АЭС. Туда направили специалистов, которые начали обыскивать территорию. Однако никаких взрывчатых веществ там не обнаружили.