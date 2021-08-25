Незадолго до этого злоумышленнику выписали протокол за нарушение. Предполагается, что он таким поступком пытался отомстить полицейским за наложение штрафа.

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Напился и позвонил

"Минер" позвонил в полицию, когда был пьян. Следует отметить, что протокол, о котором идет речь, ему выписали за вождение в нетрезвом состоянии.

Когда прибыли правоохранители, взрывчатки в жилье мужчины не нашли. У него изъяли телефон в качестве вещественного доказательства.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по статье о ложном сообщении об угрозе жизни граждан. Максимальное наказание по ней – до 6 лет тюрьмы.

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