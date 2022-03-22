Решили зарабатывать на крови, – Кулеба жестко раскритиковал Johnson & Johnson за работу в России
22 марта 2022 , 02:54Читати новину українською
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Дмитрий Кулеба жестко раскритиковал Johnson & Johnson. Известная международная фармацевтическая компания продолжает работать в России.
Соответствующую информацию глава МИД обнародовал в телеграме 21 марта. Министр объяснил, что компания "зарабатывает на крови".
Важно Выталкиваем компании из России, которые сами еще не поняли, что должны уйти, – Кулеба
Johnson & Johnson не покидает Россию
Дмитрий Кулеба написал, что, отказавшись выйти с рынка России, налоги Jonson & Johnson позволяют российской военной машине убивать невинных украинских мужчин, женщин, детей и пожилых людей.
Johnson & Johnson должны изменить свое мнение. Поступите правильно. Выберите человечность, а не военные преступления,
– написал Кулеба
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