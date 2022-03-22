Решили зарабатывать на крови, – Кулеба жестко раскритиковал Johnson & Johnson за работу в России

Дмитрий Кулеба жестко раскритиковал Johnson & Johnson. Известная международная фармацевтическая компания продолжает работать в России.

Соответствующую информацию глава МИД обнародовал в телеграме 21 марта. Министр объяснил, что компания "зарабатывает на крови".

Важно Выталкиваем компании из России, которые сами еще не поняли, что должны уйти, – Кулеба

Johnson & Johnson не покидает Россию

Дмитрий Кулеба написал, что, отказавшись выйти с рынка России, налоги Jonson & Johnson позволяют российской военной машине убивать невинных украинских мужчин, женщин, детей и пожилых людей.

Johnson & Johnson должны изменить свое мнение. Поступите правильно. Выберите человечность, а не военные преступления,

– написал Кулеба

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