Решится ли окружение Путина на его свержение

Не жалейте Путина. Он не боится своего окружения. Он учитывает возможность предательства, сто процентов. Интригует, стравливает людей. Но именно в связи с этим не очень боится.

Извлек уроки Сталина

Со Сталиным была история после начала войны, после нападения Гитлера. Он был в шоке, пару недель не выступал, боялся выходить в эфир, вообще у него было депрессивное состояние.

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И когда появились соратники-подельники на его даче, он боялся, что они приехали его арестовывать.



Владимир Путин боится повторить ошибки Сталина и не позволяет слоратникам взять над собой верх / Фото Gety Images

Это та же история, что с Путиным: они (соратники президента России – 24 канал) в той степени у власти, в которой их признает Путин. Они очень сильно зависят от самого Путина.



Путин держит свою клику на коротком поводке, чтобы обезопасить себя / Фото Gety Images

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