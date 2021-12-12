Решится ли Путин начать полномасштабную войну против Украины: какие факторы останавливают Кремль

Если начнется прямая официальная война России против Украины, это означает масштабный системный кризис между Кремлем и Западом.

Это огромный риск новых санкций, а именно отключение от SWIFT, блокирование российских ценных бумаг, а также функционирование "Северного потока – 2". Об этом в эксклюзивном комментарии сайту 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Откровенный шантаж

По мнению эксперта, Джозеф Байден и Владимир Путин могут неофициально договориться, что все останется так, как есть сейчас.

Политолог сдержанно оценивает вероятность прямой атаки Российской Федерации на Украину, поскольку

Владимир Фесенко подчеркнул, что российские войска у границы с Украиной – это откровенный шантаж, чтобы заставить пойти на уступки западные страны.

Свои ультиматумы Российская Федерация уже выдвинула. В частности, речь идет о публичной гарантии, что Украина не будет в НАТО, а также чтобы Украину заставили выполнять минские соглашения на российских условиях. Однако, по мнению Фесенко, этого не будет.

Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко / Фото из фейсбука эксперта

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Публичные гарантии станут капитуляцией перед Путиным

Джозеф Байден не согласится предоставить Путину публичные гарантии, что Украина не будет в НАТО. Такой шаг означал бы политическую катастрофу для главы США и постыдную капитуляцию перед Кремлем.

Это была бы позорная, постыдная капитуляция перед Путиным. Это было бы даже хуже "афганского поражения". Так что я фактически не верю в этот сценарий, никаких публичных исполнений российских требований не будет. А неофициально я думаю, что США будут договариваться с Путиным о том, чтобы разблокировать переговоры по Донбассу.

– сказал Фесенко.

Байден не предоставит Путину гарантий по Украине и НАТО, уверен Фесенко / Фото из архива 24 канала

Он допустил, что может быть создан отдельный канал переговоров по Украине.

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