Правительство Республики Сербской отменило решение о признании результатов работы комиссии по изучению событий в Сребренице в 1995 году.

Об этом сообщает ba.n1info.

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Правительство Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, приняло решение о создании собственной международной комиссии для того, чтобы расследовать события в Сребренице 1-19 июля 1995 года.

Для полного и правдивого анализа событий в Сребренице и регионе в период 1992 – 1995 годов и для укрепления доверия и толерантности между народами Боснии и достижения окончательного примирения и сосуществования нынешнего и будущего поколения, правительство Республики Сербской основало независимую международную комиссию, которая объективно и беспристрастно определит страдания всех народов региона Сребреница в период 1992 – 1995 годов,

– говорится в сообщении.

Кроме того правительство отклонило, как неконституционные и незаконные, попытки министерства безопасности Боснии и других государственных учреждений развернуть силы полиции на территории Республики Сербской вдоль границы с Сербией.

Доклад о массовых убийствах в Сребренице, за аннулирование которого проголосовал парламент Республики Сербской, признал, что силы боснийских сербов убили тысячи боснийцев и нарушили гуманитарное право. 14 лет назад правительство и специальная комиссия по событиям в Сребренице собрали отчет, в котором подтверждено, что в июле 1995 года боснийские сербские силы убили тысячи боснийцев из восточного боснийского города.

Напомним, иностранных граждан, которые воюют на Донбассе на стороне террористов – немало. Кроме, разумеется россиян, которые упорно отрицают свое присутствие, и итальянцев, идеи "Русского мира" защищают сербы. По разным оценкам, их больше сотни. Снайпер Деян Берич не раз появлялся в российских СМИ.

Республика Сербская – это государственное образование на территории Боснии, часть федеральной системы, разработанной после войны на Балканах в 1990-х годах. Большинство населения – боснийские сербы. Они выступают за тесные связи с Белградом и в оппозиции как к ЕС, так и к боснийским мусульманским, хорватским организациям. Республика Сербская неоднократно угрожала провести референдум о независимости. Президент региона Милорад Додик – близкий союзник президента РФ Владимира Путина в Европе, он поддерживает тесные связи с лидером французских правых Марин ле Пен и правой австрийской "Партией свободы".