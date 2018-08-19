Республіка Сербська остаточно відмовилася визнавати геноцид в Сребрениці

Уряд Республіки Сербської скасував рішення про визнання результатів роботи комісії із вивчення подій в Сребрениці в 1995 році.

Про це повідомляє ba.n1info.

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Уряд Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії і Герцеговини, ухвалив рішення щодо сформування власної міжнародної комісії для того, аби розслідувати події у Сребрениці 1 – 19 липня 1995 року.

Для повного і правдивого аналізу подій у Сребрениці та регіоні в період 1992 – 1995 років і для зміцнення довіри та толерантності між народами Боснії та досягнення остаточного примирення та співіснування нинішнього та майбутнього покоління, уряд Республіки Сербської заснував незалежну міжнародну комісію, яка об'єктивно і неупереджено визначить страждання всіх народів регіону Сребреницею в період 1992 – 1995 років,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того уряд відхилив, як неконституційні та незаконні, спроби міністерства безпеки Боснії та інших державних установ розгорнути сили поліції на території Республіки Сербської уздовж кордону із Сербією.

Доповідь про масові вбивства в Сребрениці, за анулювання якої проголосував парламент Республіки Сербської, визнала, що сили боснійських сербів вбили тисячі боснійців та порушили гуманітарне право. 14 років тому уряд і спеціальна комісія із подій у Сребрениці зібрали звіт, у якому підтверджено, що в липні 1995 року боснійські сербські сили вбили тисячі боснійців із східного боснійського міста.

Нагадаємо, іноземних громадян, які воюють на Донбасі на боці терористів – чимало. Окрім, зрозуміло росіян, які затято заперечують свою присутність та італійців, ідеї "Русского мира" захищають серби. За різними оцінками, їх понад сотня. Снайпер Деян Берич не раз з'являвся в російських ЗМІ.

Республіка Сербська – це державне утворенням на території Боснії, частина федеральної системи, розробленої після війни на Балканах в 1990-х роках. Більшість населення – боснійські серби. Вони виступають за тісні зв'язки з Белградом і в опозиції як до ЄС, так і боснійських мусульманських, хорватських організацій. Республіка Сербська неодноразово погрожувала провести референдум про незалежність. Президент регіону Мілорад Додик – близький союзник президента РФ Владіміра Путіна в Європі, він підтримує тісні зв'язки з лідеркою французьких правих Марін ле Пен та правою австрійською "Партією свободи".