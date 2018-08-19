Республіка Сербська остаточно відмовилася визнавати геноцид в Сребрениці
Уряд Республіки Сербської скасував рішення про визнання результатів роботи комісії із вивчення подій в Сребрениці в 1995 році.
Про це повідомляє ba.n1info.
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Уряд Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії і Герцеговини, ухвалив рішення щодо сформування власної міжнародної комісії для того, аби розслідувати події у Сребрениці 1 – 19 липня 1995 року.
Для повного і правдивого аналізу подій у Сребрениці та регіоні в період 1992 – 1995 років і для зміцнення довіри та толерантності між народами Боснії та досягнення остаточного примирення та співіснування нинішнього та майбутнього покоління, уряд Республіки Сербської заснував незалежну міжнародну комісію, яка об'єктивно і неупереджено визначить страждання всіх народів регіону Сребреницею в період 1992 – 1995 років,
– йдеться у повідомленні.
Доповідь про масові вбивства в Сребрениці, за анулювання якої проголосував парламент Республіки Сербської, визнала, що сили боснійських сербів вбили тисячі боснійців та порушили гуманітарне право. 14 років тому уряд і спеціальна комісія із подій у Сребрениці зібрали звіт, у якому підтверджено, що в липні 1995 року боснійські сербські сили вбили тисячі боснійців із східного боснійського міста.
Нагадаємо, іноземних громадян, які воюють на Донбасі на боці терористів – чимало. Окрім, зрозуміло росіян, які затято заперечують свою присутність та італійців, ідеї "Русского мира" захищають серби. За різними оцінками, їх понад сотня. Снайпер Деян Берич не раз з'являвся в російських ЗМІ.
Республіка Сербська – це державне утворенням на території Боснії, частина федеральної системи, розробленої після війни на Балканах в 1990-х роках. Більшість населення – боснійські серби. Вони виступають за тісні зв'язки з Белградом і в опозиції як до ЄС, так і боснійських мусульманських, хорватських організацій. Республіка Сербська неодноразово погрожувала провести референдум про незалежність. Президент регіону Мілорад Додик – близький союзник президента РФ Владіміра Путіна в Європі, він підтримує тісні зв'язки з лідеркою французьких правих Марін ле Пен та правою австрійською "Партією свободи".