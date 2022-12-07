Республиканцы-трамписты хотят устроить масштабный аудит помощи США для Украины, – WP

Основные республиканцы поддерживают аудит помощи США Украине. Соответствующую резолюцию ранее предложила вместе с единомышленниками сторонница экс-президента Трампа и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Такая поддержка законопроекта республиканцами стала "самым убедительным сигналом", что администрация Джо Байдена столкнется с более строгим контролем, отметили в Washington Post.

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Республиканцы поддерживают аудит помощи нашему государству от США

В WP отметили, что ранее Комитет по иностранным делам Палаты представителей отклонил резолюцию об аудите. Члены Демократической партии, еще контролирующие Комитет, убеждены, что введение аудита вызывает риск послать Украине месседж о том, что США "поддерживают войну".

Однако республиканцы отвергли этот аргумент и поддержали резолюцию Тейлор Грин. Главный республиканец Комитета – конгрессмен Майкл МакКоул заявил, что администрация президента США должна подготовиться к "ответственности и подотчетности".

WP пишет, что Тейлор Грин "быстро превратилась из маргинального члена Палаты представителей во влиятельного партийного посредника". Поэтому резолюцию могут одобрить уже в начале 2023 года, когда соберется обновленная на выборах в ноябре Палата представителей. Кстати, большинство получили именно республиканцы.

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О чем идет речь в резолюции Тейлор Грин

В документе содержится требование к исполнительной власти в течение 14 дней после принятия резолюции передавать в Конгресс все документы, связанные с помощью США Украине.

Некоторые члены Республиканской партии, которые продолжают поддерживать помощь Украине, заявили, что готовы проголосовать за резолюцию, поскольку она якобы не лишает Украину ни текущего, ни будущего финансирования.

Тейлон Грин подчеркнула, что снова вынесет свою резолюцию на следующем Конгрессе, когда республиканцы уже получат большинство.

Речь идет об аудите военной, финансовой и гражданской помощи США Украине за весь период президентства Байдена.