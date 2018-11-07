Республиканец Трамп радуется, а демократы празднуют победу: предварительные результаты выборов

Соединенные Штаты Америки имеют первые результаты выборов, которые нравятся Дональду Трампу. Ведь палата представителей осталась под контролем республиканцев. Поэтому импичмент президенту уже не грозит, поскольку такое решение принимают обе палаты парламента.

Однако, пощекотать нервы и испортить рейтинги Трампу члены Палаты представителей могут, ведь имеют право инициировать в отношении него расследование.

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Поэтому у нынешнего главы США есть шанс стать третьим американским президентом за более восьми десятков лет, которого избрали на второй срок. Отметим, что в начале 80-х – не повезло Джимми Картеру, а в начале 90-х – Джорджу Бушу-старшему.

Во вторник, 6 ноября, Дональд Трамп назвал результаты выборов невероятным успехом. Так, американский президент отреагировал на первые результаты промежуточных выборов, которые состоялись в США. При этом его однопартийцы – республиканцы – потеряли большинство в Палате представителей, но сохранили его – в Сенате.



Предварительные результаты выборов в США

В Сенате демократы сохраняют 45 мест, у республиканцев – 52. В Палате представителей демократы получают 219 мандатов, республиканцы – 193.

Призрак импичмента уже не грозит Дональду Трампу, ведь это решение согласовывают обе палаты Конгресса, а одна из них осталась под контролем республиканцев.

Я получил очень много поздравлений от большого количества людей в честь нашей Великой Победы прошлой ночью, включая и представителей других стран (друзей), которые ждали меня и надеялись на торговые соглашения. Теперь мы можем вернуться к работе и сделать это,

– говорится на странице в соцсети Трампа.

Received so many Congratulations from so many on our Big Victory last night, including from foreign nations (friends) that were waiting me out, and hoping, on Trade Deals. Now we can all get back to work and get things done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 листопада 2018 р.

Не только президент США не жалел громких эпитетов, комментируя результаты выборов. Американские СМИ уже назвали их историческими. И для этого есть много оснований – благодаря нынешним выборам в Палату представителей прошло рекордное количество женщин – 99.

Я точно знаю, что ни одна из нас не шла на выборы с мнением войти в историю, мы шли на выборы, чтобы инициировать изменения. Тем не менее я хорошо понимаю историческое значение этого вечера для всех нас, включая и мою личную историю,

– рассказала конгресвумен Айянна Пресли.

Айянна Пресли стала первой темнокожей конгресвумен в штате Массачусетс.



Айянна Пресли

А еще в Конгресс впервые попали представительницы коренных народов Америки. "Это действительно то, что надо. Это не кампания или день выборов, это движение. Большое движение за социальную, экономическую и расовую справедливость в США", – заявила конгресвумен Александрия Осарио-Кортес.

Демократическое большинство в Палате представителей и республиканское – в Сенате играет на руку Украине, говорят отечественные эксперты. Американские демократы стремятся тщательно расследовать российское вмешательство в президентские выборы 2016 года и вероятную связь предвыборного штаба Трампа с Россией и готовы к усилению антироссийских санкций.

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Республиканцы, чтобы еще больше не компрометировать президента, будут пытаться идти на уступки оппонентам. И уже от украинских политиков будет зависеть, смогут ли они на фоне политического противостояния в Конгрессе США актуализировать важные для Украины вопросы.

Подсчет бюллетеней в США продолжается. Конечные результаты объявят позже. Между тем Госдеп США анонсировал новые – "драконовские санкции" в отношении России из-за отравления в Солсбери. Но пока в Вашингтоне не называют точную дату, когда будут введены ограничительные мероприятия.