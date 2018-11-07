Республіканець Трамп радіє, а демократи святкують перемогу: попередні результати виборів у США

Сполучені штати Америки мають перші результати виборів, які до вподоби Дональду Трампу. Адже палата Представників залишилася під контролем республіканців. Тож імпічмент президентові вже не загрожує, оскільки таке рішення приймають обидві Палати парламенту.

Однак, полоскотати нерви і зіпсувати рейтинги Трампові члени Палати представників можуть, адже мають право ініціювати щодо нього розслідування.

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Тому в нинішнього очільника США є шанс стати третім американським президентом за понад вісім десятків років, якого не обрали на другий термін. Зазначимо, що на початку 80-х – не пощастило Джимі Картеру, а на початку 90-х – Джорджеві Бушу-старшому.

У вівторок, 6 листопада, Дональд Трамп назвав результати виборів неймовірним успіхом. Так, американський президент відреагував на перші результати проміжних виборів, які відбулися у США. При цьому його однопартійці – республіканці – втратили більшість у Палаті представників, але зберегли її – у Сенаті.



Попередні результати виборів у США

У Сенаті демократи зберігають 45 місць, у республіканців – 52. В Палаті представників демократи отримують 219 мандатів, республіканці – 193.

Примара імпічменту вже не загрожує Дональду Трампу, адже це рішення узгоджують обидві палати Конгресу, а одна з них залишилася під контролем республіканців.

Я отримав дуже багато привітань від великої кількості людей на честь нашої Великої Перемоги минулої ночі, включаючи і представників інших країн (друзів), які чекали на мене і сподівалися на торгові угоди. Тепер ми можемо повернутися до роботи і зробити це,

– йдеться на сторінці в соцмережі Трампа.

Received so many Congratulations from so many on our Big Victory last night, including from foreign nations (friends) that were waiting me out, and hoping, on Trade Deals. Now we can all get back to work and get things done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 листопада 2018 р.

Не лише президент США не шкодував гучних епітетів, коментуючи результати виборів. Американські ЗМІ вже назвали їх історичними. І для цього є багато підстав – завдяки цьогорічним виборам до Палати представників пройшла рекордна кількість жінок – 99.

Я точно знаю, що жодна з нас не йшла на вибори з думкою увійти в історію, ми йшли на вибори, аби ініціювати зміни. Тим не менш я добре розумію історичне значення цього вечора для всіх нас, включаючи і мою особисту історію,

– розповіла конгресвумен Айянна Преслі.

Айянна Преслі стала першою темношкірою конгресвумен у штаті Массачусетс.



Айянна Преслі

А ще до Конгресу вперше потрапили представниці корінних народів Америки. "Це дійсно те, що треба. Це не кампанія або день виборів, це рух. Великий рух за соціальну, економічну і расову справедливість в Сполучених Штатах Америки", – заявила конгресвумен Александрія Осаріо-Кортес.

Демократична більшість у Палаті представників і республіканська – у Сенаті грає на руку Україні, кажуть вітчизняні експерти. Американські демократи прагнуть ретельно розслідувати російське втручання у президентські вибори 2016-го року і ймовірний зв’язок передвиборчого штабу Трампа з Росією та готові до посилення антиросійських санкцій.

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Республіканці, аби ще більше не компрометувати президента, будуть намагатися йти на поступки опонентам. І вже від українських політиків залежатиме, чи зможуть вони на тлі політичного протистояння в Конгресі США актуалізувати важливі для України питання.

Підрахунок бюлетенів у США ще триває. Кінцеві результати оголосять пізніше. Тим часом Держдеп США анонсував нові – "драконівські санкції" щодо Росії через отруєння у Солсбері. Але поки у Вашингтоні не називають точну дату, коли будуть запроваджені обмежувальні заходи.