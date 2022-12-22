Избавиться от долга: Фонд гарантирования вкладов продолжает реструктуризацию ипотечных кредитов

Реструктуризация ипотечных кредитов физических лиц в неплатежеспособных банках, основанная Фондом гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году и продолжающейся во время войны, может стать спасением для заемщиков.

Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай. По ее словам, приостановление платежей по кредитам на период действия военного положения и 90 дней после, предусмотренное принятым Верховной Радой в начале декабря проектом закона, касается заемщиков, которые из-за военной агрессии остались без квартир.

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Для других заемщиков доступна реструктуризация, отметила Ольга Белай.

С помощью реструктуризации заемщик может отсрочить погашение кредита, снизить процентную ставку до 0,01% годовых и платить кредит по более комфортному графику.

Очередность платежей с погашением в первую очередь текущих процентов и комиссий, во вторую – "тела" кредита и только в последнюю очередь – просроченных и комиссионных процентов, позволяет быстрее сократить долг.

Заемщик может полностью погасить кредит на льготных условиях в течение трех лет ликвидации банка. Остаток задолженности по реструктуризированным кредитам Фонд продает в последнюю очередь, и даже после продажи условия для заемщика не изменяются.

С 2018 года возможностью реструктуризировать кредиты в банках, ликвидируемых Фондом, воспользовались должники по 838 кредитным соглашениям. В предыдущий кризис, когда с рынка ушло около сотни банков, уровень неработающих кредитов в банках достигал 95%. Сейчас заемщики стали более добросовестными и уровень реструктуризации в отдельных банках достигает 70%.

Кредитная дисциплина стала основным положительным следствием этого кризиса. Прежний тренд "долги отдают только трусы" изменился, и теперь быть добросовестным заемщиком не стыдно, а почетно,

– отметила Ольга Белай.

В Фонде гарантирования вкладов отметили, что решение о выводе банка с рынка не означает, что долги по предоставленным банком кредитам будут списаны, ведь Фонд должен рассчитаться с вкладчиками и кредиторами банка. Ресурсы для этих расчетов – поступления от продаж и управления активами банка, около 80% из которых – кредиты.