Ресурс России пока огромен, – Рахманин предположил, сколько еще может продолжаться война

Несмотря на большое количество проблем, которые есть у оккупантов, прогнозировать скорое окончание войны в Украине пока трудно. Сергей Рахманин отметил, что у России еще есть большие ресурсы.

Об этом член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности заявил в эфире 24 канала.

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"Несмотря на огромные проблемы, которые существуют у российских вооруженных сил и с логистикой, и с моральным духом, и с определенными экономическими проблемами, я бы не говорил о неделе, а по меньшей мере о нескольких неделях. Почему? Потому что ресурс России еще огромный", – отметил нардеп.

Рахманин отметил, что у врага миллионная армия, поэтому количественно он еще может восполнить те пробелы, которые возникли во время боевых действий.

Условно говоря, если им (оккупантам – 24 канал) нужно будет заменить 10 тысяч профессиональных военных, то они нагонят 20 тысяч непрофессиональных. Их надо класть в украинскую землю, а на это нужно тратить патроны, время и усилия,

– добавил нардеп.

Стоит отметить, что по мнению американского генерала в отставке Бена Ходжеса, Западу следует ускорить свою поддержку Украины, ведь при таком условии уже через 10 дней у России иссякнут возможности атаковать наше государство.

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