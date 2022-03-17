Про це член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки заявив в ефірі 24 каналу.

До теми Окупанти чекали на легку прогулянку, а сталось затяжне піке, – Кривонос

"Попри величезні проблеми, які існують у російських збройних сил і з логістикою, і з моральним духом, і з певними економічними проблемами, я б не говорив про тиждень, а щонайменше про кілька тижнів. Чому? Тому що ресурс Росії ще величезний", – зазначив нардеп.

Рахманін зауважив, що у ворога мільйонна армія, тож кількісно він ще може заповнити ті прогалини, які виникли під час бойових дій.

Умовно кажучи, якщо їм (окупантам – 24 канал) потрібно буде замінити 10 тисяч фахових військових, то вони наженуть 20 тисяч нефахових. Їх треба класти в українську землю, а на це потрібно витрачати набої, час та зусилля,

– додав нардеп.

Варто зауважити, що на думку американського генерала у відставці Бена Ходжеса, Заходу слід прискорити свою підтримку України, адже за такої умови вже за 10 днів у Росії вичерпаються можливості атакувати нашу державу.

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