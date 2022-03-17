Про це заявив генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос в ефірі 24 каналу. Першим "отверезінням" для окупантів було те, що у містах, які вони вважали проросійськими, їм надавали з усього маху.

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За словами Кривоноса, це, мабуть, була перша наша перемога. Російські військові першочергово програли ідеологічно, адже не були готові до такого спротиву.

Вони думали, що буде така легка прогулянка, а прогулянки не вийшло. Сталося затяжне піке, у яке вони зараз зайшли,

– наголосив генерал ЗСУ.

Що є проблемою російської армії

Як зауважив Кривонос, проблемою російської армії є система бюрократії та окозамилювання. Вони підбирають командирів не за професійними рисами, а за відданістю та мовчазливістю.

"У російській армії ініціатива дуже часто каралася, тому вони отримали слухняне військо, але абсолютно неспроможне до самостійних дій", – додав генерал ЗСУ.

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