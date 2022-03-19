Ресурс российских чиновников исчерпан, они привлекают симпатиков – ОП о фейках о химоружии

Российские пропагандисты до сих пор не бросили свою шарманку о лабораториях биологического и химического оружия в Украине. В Офисе Президента заявили, что ресурс российских чиновников исчерпан.

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко отметил, что об этом уже высказались все, кто мог. В частности Владимир Путин и Сергей Лавров, сообщает 24 канал.

По теме Предлагают ударить еще и по "грузинским лабораториям", – Лещенко о фейке по химическому оружию

Ресурс российских чиновников – исчерпан. Они постепенно пытаются приобщить своих симпатиков или лоббистов за границей. В частности, в Америке,

– заявил Лещенко.

Конгрессвумен Грин повторила фейки

Лещенко отметил, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин подыгрывает российскому нарративу.

Во время выступления в Конгрессе она повторила фейки в вопросительной форме. Сначала заявила, что где-то сообщается, что Пентагон и Америка финансируют эти биохимические лаборатории. А потом спросила: а если это окажется правдой?

Лещенко заметил: конгрессвумен прямо никого не обвиняет, но поддерживает огонек лжи в медийном пространстве. Грин является симпатиком России. Конгрессвумен уже обвинялась в том, что она слишком пассивно реагировала на выступление Владимира Зеленского в Конгрессе.

Также политика поддерживала решения, направленные против Украины. Кроме того, Грин не голосовала за поддержку Украины деньгами и оружием.

Лещенко в очередной раз подчеркнул: любые заявления о якобы биохимических или биологических лабораториях в Украине – неправда. Это опровергли:

Минздрав Украины;

международные организации;

российские биологи и химики, которые, имея профильное образование, компетентно доказали: это неправда.

Брифинг Лещенко за 19 марта: смотрите видео