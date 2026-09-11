Россия может исчерпать ресурсы для войны к 2028 году: глава ГУР назвал условие

Россия может утратить потенциал для ведения войны против Украины к 2028 году, если ее военные и экономические потери будут оставаться на нынешнем уровне. Российская армия ежедневно несет значительные потери, которые уже превышают темпы набора новых военнослужащих.

Об этом заявил начальник ГУР генерал-лейтенант Олег Иващенко в интервью The Times.

Как Россия может исчерпать свои ресурсы?

В настоящее время у России достаточно военных и экономических ресурсов примерно на ближайший год, однако при сохранении нынешних темпов потерь ситуация может существенно измениться.

У России есть военные и экономические ресурсы на ближайший год, но, по нашим оценкам, они иссякнут к 2028 году,

– сказал он.

Иващенко привел данные о ежедневном пополнении российской армии и ее потерях.

"Россия набирает примерно 1000 человек в день, иногда 1200. Но посмотрите на эти цифры потерь. Вчера – 1410, позавчера – 1551. Из них 835 человек – около 60 процентов – погибли в бою", – сообщил он.

Он также отметил, что столь высокое соотношение погибших к раненым ранее якобы не фиксировалось в истории вооруженных конфликтов.

Западные спецслужбы в целом подтверждают оценки о значительных российских потерях. По их данным, ежемесячные потери России могут превышать количество новобранцев примерно на 6 тысяч человек.

Отдельным фактором, увеличивающим потери на фронте, Иващенко назвал развитие беспилотников и использование искусственного интеллекта. Новые технологии позволяют быстрее обнаруживать цели и наносить более точные удары, а эвакуация раненых в зоне постоянного наблюдения становится все более сложной.

Украина оценивает общие потери российских военных с начала полномасштабной войны в более чем 1,5 миллиона человек. В то же время независимые оценки западных аналитических центров несколько ниже.

Еще 18 месяцев боевых действий могут привести к более чем 765 тысячам дополнительных российских потерь. В то же время глава ГУР заявил, что значительные потери влияют и на моральное состояние российского общества и военных.

Боевой дух очень низкий, потому что никто не хочет воевать. Настроения среди российского населения тоже подавлены: большинство людей на самом деле не хотят войны,

– говорит он.

Иващенко также резко высказался о готовности российского руководства продолжать войну.

"Делайте выводы сами о человеке, который хочет убивать других людей и захватывать их территории", – отметил генерал.

Напомним, Владимир Зеленский также заявлял, что Россия ежемесячно несет значительные потери в живой силе. Речь идет примерно о 30 тысячах российских военных, убитых и тяжело раненых каждый месяц.