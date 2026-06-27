Военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что реакция Лукашенко ясно свидетельствует о том, что там опасаются возможностей, которыми обладают Силы обороны Украины. Поэтому он сделал шаг назад.

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Может ли Беларусь снова включить ретрансляторы?

По словам Мусиенко, нужно внимательно следить за ситуацией. Сейчас ретрансляторы действительно не работают. Но там вполне могут включить их для следующей массированной ракетно-дроновой атаки. Впрочем, в Украине четко предупредили, что могут самостоятельно их уничтожить.

Украина продемонстрировала силу. Также там увидели, что мы готовы действовать на опережение. В частности, и в том случае, если Россия начнет перебрасывать в Беларусь свои подразделения. Украина продемонстрировала правильную эскалацию,

– сказал Мусиенко.

В любом случае Беларусь остается угрожающим направлением для Украины. Силы обороны ежедневно отслеживают ситуацию и готовы реагировать на все угрозы.

Беларусь отключила ретрансляторы для дронов: смотрите видео 24 Канала