Лукашенко – на растяжке: перед белорусским диктатором встал сложный выбор

Беларусь пытается говорить о войне так, будто остаётся в стороне, хотя Россия использует её территорию и инфраструктуру против Украины. После предупреждения Владимира Зеленского о ретрансляторах для вражеских дронов Минск оказался перед выбором, который уже трудно скрыть за привычной риторикой.

Военнослужащий ВСУ, политический консультант Андрей Антонюк в эфире "24 канала" объяснил, почему эти ретрансляторы являются законными целями для Украины. По его словам, Лукашенко сейчас фактически "на растяжке": между давлением Кремля, который хочет втянуть Беларусь глубже в войну, и риском получить очень болезненный ответ.

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Беларусь уже втянута в войну против Украины

Белорусский режим пытается сохранять видимость дистанции от войны, но фактически территория страны работает в интересах России. Через Беларусь россияне используют логистику, готовят личный состав, а также задействуют инфраструктуру, которая помогает атакам на Украину.

Беларусь втянута в войну против Украины. Это аксиома. Ретрансляторы, используемые для наведения и усиления сигнала вражеских беспилотных аппаратов, – это абсолютно законные вражеские цели,

– подчеркнул Антонюк.

По словам Антонюка, Лукашенко сейчас оказался в очень сложном положении. Кремль хочет использовать его режим и белорусских граждан для более глубокого втягивания в прямое противостояние с Украиной, в частности через союзнические обязательства и формат ОДКБ.

У Лукашенко сейчас такая затянутая ситуация, потому что Кремль хочет под разными предлогами использовать его и втянуть граждан Беларуси в прямое противостояние с Украиной,

– отметил военнослужащий ВСУ.

В то же время Минск понимает, что дальнейшее участие в российских атаках может иметь последствия уже для самой белорусской инфраструктуры. Украина не выдвигает территориальных претензий к Беларуси и не вмешивается в её внутреннюю политику, но объекты, которые помогают убивать украинцев, не могут оставаться без внимания Сил обороны Украины.

Лукашенко понимает риски для Беларуси

Предупреждение относительно ретрансляторов не стоит воспринимать как давление ради давления. Для Украины это вопрос безопасности, поскольку такие объекты помогают российским беспилотникам работать эффективнее. Если они остаются на территории Беларуси, Силам обороны Украины приходится учитывать эту угрозу при противодействии атакам дронов.

Для того чтобы мы могли четко прогнозировать, что происходит на территории соседней Беларуси, мы должны понимать, что ретрансляторы убраны,

– пояснил военнослужащий ВСУ.

Белорусские объекты расположены значительно ближе к Украине, чем многие цели на территории России, по которым уже работают украинские дальнобойные средства. В то же время система ПВО Беларуси, по оценке Антонюка, не выглядит достаточно сильной, чтобы гарантировать защиту такой инфраструктуры.

Если власти Беларуси не найдут решений, то я не исключаю, что вышки действительно будут разрушаться под ударами наших беспилотных систем,

– сказал он.

Теперь Лукашенко должен выбирать между требованиями Кремля и рисками для собственной инфраструктуры. Украина не имеет территориальных претензий к Беларуси и не пытается вмешиваться в её внутреннюю политику, но технические объекты, которые помогают российским атакам, остаются законными целями.

Белорусы не хотят воевать против Украины

Для Лукашенко ситуацию усложняют и настроения внутри самой Беларуси. Официальные каналы этого почти не показывают, но сопротивление прямому участию в войне все равно прорывается в соцсетях и на оппозиционных медийных площадках, которые ведут сами белорусы.

Настроения граждан Беларуси абсолютно негативные относительно участия в войне против Украины. И они достаточно негативные по отношению к россиянам,

– отметил Антонюк.

Поэтому призывы не реагировать на использование белорусской территории в интересах России он считает опасными. У Украины уже был опыт, когда нерешительность или попытки не раздражать врага могли стоить значительно дороже.

Если бы слушали таких советчиков, то сегодня над правительственным кварталом Киева, скорее всего, висел бы триколор или флаг Украинской Советской Социалистической Республики,

– сказал он.

Вопрос не сводится к политической риторике между Киевом и Минском. Если белорусский режим оставляет на своей территории объекты, которые работают на российские атаки, он берет на себя ответственность за последствия.

Антонюк объяснил, как Лукашенко оказался в затруднительном положении из-за войны: смотрите видео