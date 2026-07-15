Военный обозреватель Василий Пехньо сообщил 24 Каналу, что пока это лишь предположение. Но вполне вероятно, что Россия действительно могла вновь использовать ретрансляторы в Беларуси.

Почему звучат такие предположения?

По словам военного обозревателя, российский "Шахед" пролетел вдоль границы с Беларусью, после чего долетел до Коростеня. Далее беспилотник развернулся и полетел в Малин.

Территория Украины хорошо защищена средствами радиоэлектронной борьбы, которые должны были бы искажать сигнал. Но здесь беспилотник спокойно маневрировал и менял маршруты.

Долететь до Коростеня, а затем развернуться на трассе и долететь до Малина? Это означает, что "Шахед" должен был находиться под прямым управлением. Как это обеспечить? С помощью ретрансляторов и Mesh-сети,

– отметил Пехньо.

Могла ли Россия использовать ретрансляторы из Беларуси: смотрите видео 24 Канала

Маловероятно, что связь ретранслировалась с территории России, ведь до ближайшей точки там примерно 260 километров. Также россияне сейчас не имеют возможности использовать системы Starlink для управления дроном.

Соответственно, есть логичное предположение, что это могут снова быть ретрансляторы со стороны Беларуси. Так это или нет – будут выяснять соответствующие органы и реагировать на это,

– подчеркнул Пехньо.

Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум, чтобы там отключили ретрансляторы, которыми пользуется Россия для управления "Шахедами". В итоге там деактивировали это оборудование. Сейчас военный эксперт и советник Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов предположил, что во время недавней атаки Россия могла использовать эти ретрансляторы. Но окончательные выводы сделают профильные службы.