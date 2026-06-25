Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что все это следует рассматривать в несколько более широком контексте. Сейчас Лукашенко пытается балансировать между Западом и Россией. Фактически он находится в "огромном шпагате".

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Почему Лукашенко согласился на требования Украины?

По словам Ступака, в течение года Лукашенко выстраивает довольно неплохие отношения с американской администрацией. В результате там сняли санкции с ряда крупных местных компаний, среди которых – "Белавиа" и "Беларуськалий".

При этом около двух третей белорусской экономики фактически находится в руках России. Поэтому Лукашенко вынужден поддерживать отношения с РФ.

На мой взгляд, сейчас Лукашенко занял позицию большей нейтральности с тенденцией к сближению с США. Он понимает, что Россия физически рядом. На нее нужно обращать внимание, потому что там значительно большая экономика, огромная армия. Беларусь – компактная страна, но там понимают, что будущее — за странами Запада. Там рынки сбыта, там деньги, там кредиты,

– отметил Ступак.

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При этом Беларусь не экспортирует свои калийные удобрения в Россию. Там есть свои производители, поэтому белорусская продукция не особо нужна. Соответственно, там заинтересованы в налаживании отношений и экспорте удобрений через те же самые страны Запада.

Лукашенко занял рациональную позицию. Но это не снимает с него ответственности за агрессию 2022 года. Он предоставил территорию своей страны для вооружённой агрессии. Поэтому он является соагрессором и военным преступником,

– подчеркнул Ступак.

Добавим, что Владимир Зеленский подтвердил, что ретрансляторы, находившиеся на территории Беларуси, больше не работают. Пока неизвестно, демонтировали ли их. Однако устройства прекратили свою работу. С их помощью российские дроны пользовались лучшей связью, что помогало обходить системы РЭБ. Также врагу было легче корректировать полет и наводиться на цели в Украине.