Рева рассказал, сколько украинцев работает за рубежом

Сейчас за рубежом на постоянной основе работают более 3 миллионов украинцев. Кроме того, во временной миграции находится до 9 миллионов украинских граждан.

Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева, пишет ТСН.

Читйате также: Осторожно, Европа "закрывается", или "Битва" за украинских заробитчан

Как подчеркнул чиновник, сегодня трудовая миграция имеет сезонный характер.

В то же время он подчеркнул, что на постоянной основе за границей работают 3 миллиона 200 тысяч украинцев.

"Во временной миграции, по нашим оценкам, участвуют до 9 миллионов украинских граждан", – добавил глава Минсоцполитики.

По его словам, одной из актуальных проблем рынка труда является уровень безработицы среди молодежи и невозможность трудоустройства большого количества внутренне перемещенных лиц.

"Также среди проблем – теневая занятость и диспропорция между спросом и предложением на квалифицированную рабочую силу", – добавил министр.

К слову, по результатам "Барометра трудовой миграции", проведенном в первом полугодии 2018 года, большинство украинских трудовых мигрантов в Польше не планируют оставаться жить в этой стране.