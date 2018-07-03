Рева розповів, скільки українців працює за кордоном

Наразі за кордоном на постійній основі працюють понад 3 мільйони українців. Крім того, у тимчасовій міграції перебуває до 9 мільйонів українських громадян.

Таку заяву зробив міністр соціальної політики Андрій Рева, пише ТСН.

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Як підкреслив посадовець, сьогодні трудова міграція має сезонний характер.

Водночас він зауважив, що на постійній основі за кордоном працюють 3 мільйони 200 тисяч українців.

"У тимчасовій міграції, за нашими оцінками, беруть участь до 9 мільйонів українських громадян", – додав очільник Мінсоцполітики.

За його словами, однією з актуальних проблем ринку праці є рівень безробіття серед молоді та неможливість працевлаштування великої кількості внутрішньо переміщених осіб.

"Також серед проблем – тіньова зайнятість і диспропорція між попитом і пропозицією на кваліфіковану робочу силу", – каже міністр.

До слова, за результатами "Барометр трудової міграції", проведеному в першому півріччі 2018 року, більшість українських трудових мігрантів у Польщі не планують залишатися жити в цій країні.