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Робота у Польщі: більшість українських заробітчан не хочуть постійно жити в цій країні

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Більшість українських заробітчан у Польші не хочуть постійно жити в цій країні
Більшість українських заробітчан у Польші не хочуть постійно жити в цій країні / Фото з вільних мереж

Більшість українських трудових мігрантів у Польщі, а саме 73%, не планують залишатися жити в цій країні. Такі наміри мають лише 11% українських заробітчан, які перебувають у Польщі.

Про це свідчать результати дослідження "Барометр трудової міграції", проведеному в першому півріччі 2018 року та підготовленому компанією Personel Service.

Згідно з інформацією результатів дослідження, 11% робітників з України, які працювали в Польщі, думають про те, щоб залишитися в Польщі на постійне місце проживання, 15% українських працівників ще не знають, чи схвалять таке рішення у майбутньому.

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При цьому 73% українців сприймають перебування у Польщі як тимчасове, що означає: після завершення роботи працівники хочуть повернутися на батьківщину.

Також з’ясувалося, що про придбання житла у Польщі думають 3% українців, які коли-небудь працювали в цій країні. Водночас 0,5% опитаних українців заявили, що вже мають квартиру чи будинок у Польщі. Зазначимо, що 3% українців, які працюють у Польщі, хочуть відкрити там свою фірму.

Чому українські заробітчани обирають для праці саме Польщу: найчастішими причинами є географічна близькість (53,3%), зарплата (44%), низький мовний бар’єр (33,8%), а також наявність близьких людей, які вже працюють у Польщі (30%).

До слова, згідно з результатами іншого дослідження, за останні роки серед поляків значно погіршилося ставлення до українців і німців.

Теги: Новини України соціологічне дослідження Новини Польщі статистика Ринок праці
Джерело: 24 Канал
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