Ревакцинация в Украине, тысяча за прививки через Приват и Ощадбанк: новости о коронавирусе

В 2022 году всем нужно будет повторно вакцинироваться против коронавируса. Украинцы начали получать "вакцинальную тысячу" через Приватбанк и Ощадбанк. В Японии одобрили первый препарат в таблетках от COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

За предыдущие сутки, 24 декабря, коронавирусом заболели 5 276 украинцев. Среди всех пациентов – 378 детей и 90 медработников. К сожалению, от осложнений болезни умерли 268 человек. Это немного меньше, чем днем ранее.

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А вот госпитализированных наоборот стало больше. Так, за прошедшие сутки в больницы попали 1 689 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. Днем ранее – 1 646.

За это время выздоровело 15 639 человек.

Темпы тестирования в стране:

За сутки в Украине провели 63 855 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 29 531;

методом ИФА – 5 477;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 847.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 908;

Винницкая область – 153;

Волынская область – 203;

Днепропетровская область – 167;

Донецкая область – 390;

Житомирская область – 117;

Закарпатская область – 193;

Запорожская область – 180;

Ивано-Франковская область – 177;

Киевская область – 362;

Кировоградская область – 83;

Луганская область – 55;

Львовская область – 375;

Николаевская область – 127;

Одесская область – 263;

Полтавская область – 308;

Ровненская область – 113;

Сумская область – 111;

Тернопольская область – 121;

Харьковская область – 193;

Херсонская область – 41;

Хмельницкая область – 218;

Черкасская область – 166;

Черновицкая область – 102;

Черниговская область – 150.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Внимание! За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 642 314 человек;

выздоровело – 3 423 933 человека;

летальных исходов – 94 700.

Всего провели 6 656 395 ПЦР-тестов.

Недельная статистика смертей от COVID-19 / инфографика 24 канала

Темпы вакцинации

Источник: МОЗ

За сутки 24 декабря еще 117 222 человека вакцинировали против коронавируса. В целом полностью прививали почти 43% взрослых украинцев. Первую дозу получило 37 505 человек, полностью иммунизированные – 78 821 человек. Дополнительную дозу получили 529 человек.

Актуально COVID-19 в Украине заболело меньше людей, чем за вчера, но госпитализаций больше

Стоит отметить, что ревакцинальную дозу получило 367 человек. В Украине ее ввели для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они могут получить ее по меньшей мере через 6 месяцев с даты получения второй дозы.

Общие темпы вакцинации

Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

С начала вакцинальной кампании прививали 14 574 571 человека, из них:

получили первую дозу – 14 574 569 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 374 911 человек;

получили дополнительную дозу – 1 918 людей;

ревакцинальну дозу – 367 человек.

Всего провели 27 951 765 прививок (это суммарное количество всех вакцинаций в целом).

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 224 920,

Coronavac – 4 758 634,

AstraZeneca – 1 616 692,

Moderna – 1 455 862,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,

– в очередной раз подчеркнули в Минздраве.

Готова ли бустерная вакцинация для всех

Виктор Ляшко неоднократно заявлял, что Украина готова ввести введение бустерной дозы вакцины, как технически, так и по количеству вакцин.

Также в Минздраве предположили, что третья прививка против коронавируса может стать обязательной в Украине.

Напомним, что ученые рекомендуют вакцинировать 3 дозой через 9 месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

Ревакцинация в Украине

Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Источник: "Суспільне"

Человек, который получил две прививки в 2021 году, должен за год обратиться в пункт прививки и центр вакцинации населения и получить повторную прививку двумя дозами вакцины.

При этом он может выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки.

Начали выплачивать тысячу за вакцинацию через различные банки

Украина договорилась о поставках достаточного количества вакцин для того, чтобы ревакцинировать двумя дозами по меньшей мере 70% населения.

Источник: Кабинет Министров

Со дня официального старта программы "еПоддержка" прошла почти неделя. За это время уже почти 5 миллионов украинцев подали заявку на выплату 1 000 гривен. С 25 декабря клиенты "Приватбанка", "Ощадбанка" и "Укргазбанка" уже могут получить средства. Добавить заявку на получение "вакцинальной тысячи" можно до 29 декабря включительно.

Подробнее пояснения о программе "еПоддержка": смотрите видео

Новости о коронавирусе в мире 25 декабря

В мире рекордное количество людей заболело коронавирусом

Источник: Worldometers

В течение суток в мире обнаружили более 814 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировали в США. Далее следуют Индия, Бразилия и Великобритания.

В Италии и Франции рекорды по количеству новых COVID-больных

В целом по состоянию на 24 декабря в мире обнаружили более 279 миллионов больных на коронавирус и свыше 5,4 миллиона смертей среди пациентов.

Источник: ANSA

Во Франции и Италии зафиксировали рекорды по новым случаям заражения коронавирусом. Во Франции за минувшие сутки подтвердили почти 95 тысяч случаев, а в Италии – более 50 тысяч. В обеих странах такие показатели – впервые с начала пандемии.

В Японии одобрили первый препарат в таблетках от COVID-19

Источник: Jiji Press

В Японии одобрили к применению лекарственный препарат в таблетках для лечения COVID-19. Говорится о молнупиравире от компании Merck. Украина тоже планирует закупить эти лекарства.

Молнупиравир – как действует? Препарат блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизводства генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.

У Санта Клауса есть иммунитет против коронавируса, – аявление ВОЗ

Источник: твиттер ВОЗ

У Санта Клауса есть иммунитет к коронавирусу, следовательно он традиционно доставит подарки детям по всему миру. В этом заверила руководительница технической группы подразделения по чрезвычайным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Она также добавила, что ВОЗ узнала от лидеров ряда стран об ослаблении карантинных мероприятий для рождественского волшебника, чтобы он мог попасть в воздушное пространство.

Поэтому детям не о чем беспокоиться – сказочный волшебник доставит подарки детям, потому что защищен от коронавируса.