Реванш пророссийских сил или косметическая замена: чего ждать от Ермака

Кадровые изменения в Офисе Президента свидетельствуют только о том, что в результате аппаратной борьбы за влияние на главу государства Андрей Богдан проиграл, а Андрей Ермак – выиграл. Однако политика Владимира Зеленского из-за этого не изменится.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал Владимир Фесенко, политолог и глава Центра политических исследований Пента.

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Ермак и Россия: что известно?

Оппоненты президента уверяют: кадровые изменения в ОП свидетельствуют о том, что пророссийское окружение президента взяло верх. Ведь Ермак долгое время был связан с "Партией регионов". В частности три созыва был помощником регионала Эльбруса Тадаева.



Кроме того, именно Ермак в команде Зеленского отвечает за международные отношения, в том числе за переговоры с Россией. К тому же, в сентябре 2019 года он договаривался с россиянином Дмитрием Козаком об обмене пленными. Последнего, к слову, в Кремле назначили ответственным за украинское направление.

Фесенко считает: те, кто говорят о пророссийских взглядах Ермака, формулируют очень упрощенные стереотипы или сознательные политтехнологические штампы.

Эксперт подчеркнул, что достаточно хорошо знает ситуацию, даже дважды встречался с Ермаком в групповых дискуссиях. А также привел в пример фейсбук-пост специалиста по международным отношениям и редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко.

#Єрмакоманія Весь фейсбук на вухах через заявлену проросійськість нового глави ОПУ. Але. Хтось бачив хоч один реальний... Опубліковано Сергієм Сидоренком Вівторок, 11 лютого 2020 р.

"Сидоренко – человек профессиональный, опытный. Он спрашивает, наведет ли кто-то реальные аргументы в пользу этого тезиса. Так что все это – штампы", – убежден политолог.

Думаю, кредо Ермака – "служение Зеленскому". Он этого не скрывает. Единственный источник истины для него и, как сказал Гончарук, его заказчик и главный светоч – президент,

– отметил Фесенко.

Он также объяснил, почему у Суркова (помощника Путина, который курировал террористические группировки на оккупированных территориях Украины, – 24 канал) абсолютно не сложились отношения с Ермаком, в отличие от отношений с Казаком.

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"Сурков ни о чем не хотел договариваться. Для него сепаратистские республики на Донбассе стали личным политическим и экономическим капиталом, он не хотел их терять. Казак же продемонстрировал определенную конструктивность, что понравилось Ермаку", – отметил эксперт.

Однако подчеркнул: относительно этого есть и определенные риски. Поэтому и Ермаку, и Зеленскому стоит остерегаться ловушек. Ведь Казак является сторонником федерализации, об этом надо помнить и четко определить для себя "красные линии" в переговорах с ним.



Новый глава Офиса Президента Андрей Ермак

Отметим, что накануне в одном из интервью Ермак отметил: Украина будет делать все, чтобы на следующей нормандской встрече договориться о контроле над границей. А в октябре таки провести местные выборы на всей территории страны.

Фесенко подчеркнул, что проведение этих выборов в 2020 году было техническим заданием Зеленского. Он также считает, что из-за сугубо технических процедурных вопросов его вряд ли удастся выполнить. Но поскольку президент поставил эту задачу, Ермак его озвучивает и как задание для себя.