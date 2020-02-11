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      Реванш проросійських сил чи косметична заміна: чого чекати від Єрмака

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      Кадрові зміни в Офісі Президента свідчать лише про те, що внаслідок апаратної боротьби за вплив на главу держави Андрій Богдан програв, а Андрій Єрмак – виграв. Проте політика Володимира Зеленського через це не зміниться.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив Володимир Фесенко, політолог та глава Центру політичних досліджень Пента.

      Зверніть увагу! Андрій Єрмак – новий голова Офісу Президента: що про це кажуть у Раді

      Єрмак та Росія: що відомо? Опоненти президента запевняють: кадрові зміни в ОП свідчать про те, що проросійське оточення президента взяло гору. Адже Єрмак довгий час був пов'язаний з "Партією регіонів". Зокрема три скликання був помічником регіонала Ельбруса Тадаєва.

      Крім того, саме Єрмак у команді Зеленського відповідає за міжнародні відносини, зокрема за переговори з Росією. До того ж, у вересні 2019 року він домовлявся з росіянином Дмитром Козаком про обмін полоненими. Останнього, до слова, у Кремлі призначили відповідальним за український напрямок.

      Фесенко вважає: ті, хто говорять про проросійські погляди Єрмака, формулюють дуже спрощені стереотипи або свідомі політтехнологічні штампи.

      Експерт підкреслив, що достатньо добре знає ситуацію, навіть двічі зустрічався з Єрмаком у групових дискусіях. А також навів у приклад фейсбук-пост фахівця з міжнародних відносин та редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка.

      #Єрмакоманія Весь фейсбук на вухах через заявлену проросійськість нового глави ОПУ. Але. Хтось бачив хоч один реальний...

      Опубліковано Сергієм Сидоренком  Вівторок, 11 лютого 2020 р.


      "Сидоренко – людина фахова, досвідчена. Він запитує, чи наведе хтось реальні аргументи на користь цієї тези. Так що все це – штампи", – переконаний політолог.

      Думаю, кредо Єрмака – "служіння Зеленському". Він цього не приховує. Єдине джерело істини для нього та, як сказав Гончарук, його замовник та головний світоч – президент,
      – наголосив Фесенко.

      Він також пояснив, чому в Суркова (помічника Путіна, який курував терористичні угрупування на окупованих територіях України, – 24 канал) абсолютно не склалися відносини з Єрмаком, на відміну від відносин з Козаком.

      Цікаво! Чому Путін відправив свого помічника Суркова у відставку: думка Дейнеги

      "Сурков ні про що не хотів домовлятися. Він хотів зберегти все, як є. Для нього сепаратистські республіки на Донбасі стали особистим політичним та економічним капіталом, він не хотів їх втрачати. Козак же продемонстрував певну конструктивність, що сподобалось Єрмаку", – зазначив експерт.

      Проте підкреслив: щодо цього є й певні ризики. Тож і Єрмаку, і Зеленському варто остерігатися пасток. Адже Козак є прихильником федералізації, про це треба пам'ятати і чітко визначити для себе "червоні лінії" у перемовинах з ним.

      Андрій Єрмак
      Новий очільник Офісу Президента Андрій Єрмак

      Зазначимо, що напередодні у одному з інтерв'ю Єрмак зазначив: Україна робитиме все, щоб на наступній нормандській зустрічі домовитися про контроль над кордоном. А в жовтні таки провести місцеві вибори на всій території країни.

      Фесенко підкреслив, що проведення цих виборів у 2020 році було технічним завданням Зеленського. Він також вважає, що через суто технічні процедурні питання його навряд чи вдасться виконати. Але оскільки президент поставив це завдання, Єрмак його озвучує і як завдання для себе. 

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Андрій Єрмак Володимир Зеленський Андрій Богдан Новини політики Україна – Росія Новини Росії
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