Андрій Єрмак – новий голова Офісу Президента: що про це кажуть у Раді

У вівторок, 11 лютого, Президент України Володимир Зеленський призначив керівником свого Офісу Андрія Єрмака, звільнивши перед цим Андрія Богдана. Більшість парламентських фракцій вже висловилися щодо зміни керівника ОПУ.

24 канал зібрав реакцію українських політиків на призначення Андрія Єрмака.

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Голос: Призначення Єрмака означає, що Донбас є пріоритетом для Зеленського

Реакція лідера "Голосу" Святослава Вакарчука була чи не найбільш оптимістичною. Він наголосив, що призначення Андрія Єрмака буде пріоритетом для команди президента.

Призначення голови офісу президента – право президента. Андрій Єрмак не просто політик і не просто юрист, він — переговорник команди президента з Москвою,

– заявив Святослав Вакарчук.

Водночас він наголосив на важливості, щоб у цих переговорах головними пріоритетами були забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, у партії зазначили необхідність переглянути мінські домовленості. Мовляв, вони підписані під тиском, а їхню реалізацію не підтримують більшість українців.

Євросолідарність – теж про Донбас, але не так оптимістично

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко підкреслив, що з огляду на свій досвід Андрія Богдана він був таким собі "поводирем" нового політика Володимира Зеленського.

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Натомість, на думку Гончаренка, Андрій Єрмак повинен стати "комунікатором" з Росією. Особливих результатів партія від змін у керівництві Офісу Президента не передбачає.

Чому усі говорять, що Єрмак – комунікатор з Росією?Найімовірніше, комунікатором Андрія Єрмака називають через те, що саме він у вересні 2019 року домовлявся з росіянином Дмитром Козаком про обмін полоненими. Останнього, до слова, у Кремлі призначили відповідальним за український напрямок.

Опоплатформа і Батьківщина – скупо, малослівно і нейтрально

В "Опозиційній платформі – За життя" практично ніяк не відреагували на зміну керівника ОПУ. Лише народний депутат Микола Скорик заявив журналістам, що це – "лише косметична заміна" в команді президента. Мовляв, важливим є курс, а він не зміниться.

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Водночас у "Батьківщині", схоже, у публічному просторі зовсім ніяк не реагували на перестановки в Офісі Президента.

Слуга народу: Після зміни керівника і напрямок роботи буде іншим

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що зміна керівника Офісу Президента означатиме, що більше уваги приділятиметься питанням зовнішньої політики.

Певно, більше уваги приділятиметься зовнішній політиці, тому що Єрмак традиційно займався зовнішньополітичними питаннями. Найімовірніше, будуть десь у цей бік зміни, тобто це може стати пріоритетом,

– певен Арахамія.

Водночас він наголосив, що Андрій Єрмак для влади не є новою людиною – просто тепер він буде на новій посаді.