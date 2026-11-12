Общины могут оказаться на грани банкротства: в АМУ объяснили, почему важно сохранить реверсную дотацию

В проекте Государственного бюджета на 2027 год Верховная Рада поддержала поправки, касающиеся сохранения 64 % налога на доходы физических лиц в бюджетах общин и средств реверсной дотации. В Ассоциации городов Украины надеются, что правительство учтет позицию народных депутатов при подготовке документа ко второму чтению.

Об этом рассказала советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан в интервью "Коммерсант Украинский". Она объяснила, почему изъятие реверсной дотации может создать серьезные финансовые проблемы для общин, в частности тех, где из-за российских обстрелов разрушены предприятия.

Почему общины просят оставить средства реверсной дотации

Реверсная дотация – это средства, которые государство берет из бюджетов финансово состоятельных общин и направляет в государственный бюджет, чтобы поддержать общины с меньшими доходами. По словам Оксаны Продан, такой механизм предусматривает изъятие части средств у тех, кто самостоятельно зарабатывает и не нуждается в базовой дотации.

Она обратила внимание на особенность расчета реверсной дотации: он осуществляется по итогам предыдущего года. То есть объем средств, которые будут изыматься у общин в 2027 году, будет определяться с учетом показателей 2026 года.

Однако следует учитывать, что из-за российских обстрелов в Украине разрушено значительное количество больших предприятий.

После того как в Украине за последние месяцы было разрушено столь большое количество крупных предприятий, все эти предприятия не будут платить налоги. Но расчет реверса будет осуществляться так, как будто они там есть,

– пояснила она.

По словам советника председателя Ассоциации городов Украины, из-за этого общины могут оказаться в ситуации, когда объем средств, который у них будут изымать, не будет соответствовать их реальным финансовым возможностям.

Так, общины, которые сегодня работают, которые сами зарабатывают, то есть создают условия для работы бизнеса, их просто доведут до банкротства,

– подчеркнула она.

Оксана Продан о сохранении платежеспособности общин в Госбюджете-2027: смотрите видео

Что известно о поправках правительства

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект Государственного бюджета на 2027 год. Во время голосования народные депутаты также приняли решение бюджетного комитета поручить правительству сохранить 64% НДФЛ в бюджетах общин – за это проголосовали 278 парламентариев.

Еще 284 народных депутата поддержали решение о сохранении средств реверсной дотации в местных бюджетах.

В Ассоциации городов Украины надеются, что Министерство финансов и правительство учтут позицию парламента при подготовке проекта бюджета ко второму чтению.

"Огромные надежды Ассоциации городов Украины и всех муниципалитетов возлагаются на Минфин, который прислушается к народным депутатам, а также на самих парламентариев, поскольку большое количество народных депутатов поддерживают сохранение средств реверса в общинах", – подытожила Оксана Продан.