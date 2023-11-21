Будущее, за которое боролся Майдан, началось – фон дер Ляен заявила, что место Украины в ЕС

Украина 21 ноября 2023 года чтит память героев Революции достоинства. В этот день президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен обратилась к украинцам.

В своем обращении к украинскому народу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен напомнила, что 21 ноября украинцы отмечают уже десятую годовщину со дня, когда начался Евромайдан, который вылился в Революцию Достоинства. По ее словам, даже спустя 10 лет наше государство держит курс на членство в Евросоюзе.

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Она отметила, что сейчас будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то становится реальностью.

Фон дер Ляен подчеркнула, что тогда, 10 лет назад, украинцы сменили не только свою страну, но и всю Европу. Она подчеркнула, что сейчас это понятнее, чем когда-либо.

Будущее, за которое боролся Майдан, наконец-то началось,

– подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она уверена, что будущее Украины в Европейском союзе.

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