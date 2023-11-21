Вместе с украинским руководителем на мероприятии была также первая леди Елена Зеленская и президент Молдовы Майя Санду. Она прибыла в Киев с необъявленным визитом.
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Зеленский почтил героев Революции достоинства
В День Достоинства и Свободы Президент Украины Владимир Зеленский почтил память активистов, погибших во время Революции достоинства. Глава государства вместе с Еленой Зеленской и Маей Санду установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.
Зеленский отдал уважение погибшим героям Революции достоинства / Фото Офиса Президента
Они также отдали честь памяти павших активистов у их портретов. В честь погибших участников Революции достоинства раздались удары колокола.
Зеленский почтил павших героев Революции достоинства: смотрите видео
В украинских городах провели мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы
В честь Революции достоинства в городах Украины также проводились мероприятия, чтобы почтить павших героев. Да, во Львове студенты Украинского католического университета организовали тихую походку, чтобы почтить героев Небесной Сотни
Во Львове почтили героев Небесной Сотни / Фото Львовского городского совета
Сначала участники шествия собрались на молитву в храме святого Михаила, а затем перешли в Мемориал Героев Небесной Сотни. Участие в мероприятии приняли несколько сотен студентов.
В Кропивницком люди возложили цветы к памятной доске герою Небесной Сотни из Кировоградской области Виктору Чмиленко, погибшему от пули снайпера на Майдане Независимости в 2014 году.
У памятника героев Майдана минутой молчания почтили память всех героев Небесной Сотни и погибших защитников Украины.
В Кропивницком почтили погибших героев Небесной Сотни / Видео Суспильного
Возложили цветы к памятнику героям Революции достоинства и в Черкассах. Там тоже склонили головы перед героями, погибшими во время трагических событий на Майдане в Киеве во время Революции достоинства.
В Черкассах почтили героев Небесной Сотни / Фото Общественного
Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и свободы
- Владимир Зеленский 21 ноября в честь Дня Достоинства и Свободы обратился к украинцам. В своей речи президент подчеркнул, что 10 лет назад украинцы начали новую страницу борьбы, проведя "свое первое контрнаступление".
- Кроме того, украинский глава заявил, что сегодня творится новый виток истории Украины. Он отметил, что от сегодняшнего поколения зависит, какое направление получит история нашего государства.
- Президент также подчеркнул, что Украина – это неотделимая часть Европы. По его словам, украинская нация и государство все время доказывает свое право быть частью ЕС.