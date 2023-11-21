Разом з українським очільником на заході була також перша леді Олена Зеленська та президентка Молдови Майя Санду. Вона прибула в Київ з неоголошеним візитом.
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Зеленський вшанував героїв Революції гідності
У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять активістів, які загинули під час Революції гідності. Глава держави разом з Оленою Зеленською та Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.
Зеленський віддав шану загиблим героям Революції гідності / Фото Офісу Президента
Вони також віддали шану пам'яті полеглих активістів біля їхніх портретів. На честь загиблих учасників Революції гідності пролунали удари дзвона.
Зеленський вшанував полеглих героїв Революції гідності: дивіться відео
В українських містах провели заходи до Дня Гідності та Свободи
На честь Революції гідності у містах України також проводили заходи, щоб вшанувати полеглих героїв. Так, у Львові студенти Українського католицького університету організували тиху ходу, щоб вшанувати героїв Небесної Сотні.
У Львові вшанували героїв Небесної Сотні / Фото Львівської міської ради
Спочатку учасники ходи зібрались на молитву у храмі святого Михаїла, а потім перейшли до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Участь у заході взяли кілька сотень студентів.
У Кропивницькому люди поклали квіти до пам'ятної дошки герою Небесної Сотні з Кіровоградщини Віктору Чміленку, який загинув від кулі снайпера на Майдані Незалежності у 2014 році.
Біля пам'ятника героїв Майдану хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх героїв Небесної Сотні та загиблих захисників України.
У Кропивницькому вшанували загиблих героїв Небесної Сотні / Відео Суспільного
Поклали квіти до пам'ятника героям Революції гідності й у Черкасах. Там також схилили голови перед героями, які загинули під час трагічних подій на Майдані у Києві під час Революції гідності.
У Черкасах вшанували героїв Небесної Сотні / Фото Суспільного
Зеленський привітав українців з Днем Гідності та свободи
- Володимир Зеленський 21 листопада на честь Дня Гідності та Свободи звернувся до українців. У своїй промові президент наголосив, що 10 років тому українці розпочали нову сторінку боротьби, провівши "свій перший контрнаступ".
- Крім того, український глава заявив, що сьогодні твориться новий виток історії України. Він зауважив, від сьогоднішнього покоління залежить, який напрямок отримає історія нашої держави.
- Президент також підкреслив, що Україна – це невіддільна частина Європи. За його словами українська нація і держава весь час доводить своє право бути частиною ЄС.