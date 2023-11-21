Разом з українським очільником на заході була також перша леді Олена Зеленська та президентка Молдови Майя Санду. Вона прибула в Київ з неоголошеним візитом.

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Зеленський вшанував героїв Революції гідності

У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять активістів, які загинули під час Революції гідності. Глава держави разом з Оленою Зеленською та Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Зеленський віддав шану загиблим героям Революції гідності / Фото Офісу Президента

Вони також віддали шану пам'яті полеглих активістів біля їхніх портретів. На честь загиблих учасників Революції гідності пролунали удари дзвона.

Зеленський вшанував полеглих героїв Революції гідності: дивіться відео

В українських містах провели заходи до Дня Гідності та Свободи

На честь Революції гідності у містах України також проводили заходи, щоб вшанувати полеглих героїв. Так, у Львові студенти Українського католицького університету організували тиху ходу, щоб вшанувати героїв Небесної Сотні.

У Львові вшанували героїв Небесної Сотні / Фото Львівської міської ради

Спочатку учасники ходи зібрались на молитву у храмі святого Михаїла, а потім перейшли до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Участь у заході взяли кілька сотень студентів.

У Кропивницькому люди поклали квіти до пам'ятної дошки герою Небесної Сотні з Кіровоградщини Віктору Чміленку, який загинув від кулі снайпера на Майдані Незалежності у 2014 році.

Біля пам'ятника героїв Майдану хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх героїв Небесної Сотні та загиблих захисників України.

У Кропивницькому вшанували загиблих героїв Небесної Сотні / Відео Суспільного

Поклали квіти до пам'ятника героям Революції гідності й у Черкасах. Там також схилили голови перед героями, які загинули під час трагічних подій на Майдані у Києві під час Революції гідності.



У Черкасах вшанували героїв Небесної Сотні / Фото Суспільного

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