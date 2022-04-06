Революция или дворцовый переворот: кто и как может свергнуть Путина

Вариант со свержением режима Путина рассматривается на Западе в основном аналитиками. Далее читайте в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Трон под узурпатором пошатнулся

Мы знаем, что Запад пытался предоставить финансовую возможность вырастить реальную оппозицию в России. И, несмотря на это, Путин и его окружение заблокировали любое свободомыслие в стране.

К теме Переговоры между Украиной и Россией, исчезновение Шойгу и преемник Путина: интервью с экспертом

Можно заключить, что Запад ограничен в своей возможности поддерживать тех политиков, которые могли бы в перспективе стать заменой Путину у руля России. Если обратить внимание на слова Байдена в Варшаве о том, что у россиян есть возможность сменить власть, можно догадаться, что Запад примет смену власти даже по результатам революции или дворцового переворота.



Санкции могут стать началом конца путинского кровавого режима / Фото Getty Images

Похожее Зачем Путину Абрамович на переговорах и кто станет следующим "царем" России

Такие слова просто так не звучат. Они наталкивают на мысль о том, что на Западе имеют основания считать вероятной смену власти путем устранения Путина с поста президента с помощью каких-либо из этих двух сценариев.

Внедрив свыше 7 тысяч санкций, западные лидеры создали основу для устранения действующего российского президента.

О важном – Путин размечтался перекроить сознание украинцев и расширить РФ до Лиссабона: смотрите видео