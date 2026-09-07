Такое мнение в эфире 24 Канала высказал командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун", отметив, что Украина должна искать решения, которые подтолкнут вражеские власти к непопулярным шагам.

При каком условии война превратится в революцию в России?

Командир отметил, что рост социальной напряженности среди российского населения является мощным усиливающим фактором для Украины. Чем быстрее удастся спровоцировать динамику полной мобилизации в России, тем больше внутренних проблем возникнет в обществе агрессора, которые власти будут неспособны решить.

И так исторически сложилось, что Россия очень тяжело переживает революцию. Поэтому я считаю, что для Украины революция внутри России – это, пожалуй, один из самых важных аспектов для завершения нашей войны,

– подчеркнул "Перун".

Он также напомнил о марше Евгения Пригожина на Москву, который показал наличие серьезных предпосылок для внутреннего раскола во вражеском государстве. Чтобы спровоцировать сопротивление в России, Украине нужно постоянно удерживать инициативу на линии фронта.

Одним из ключевых факторов для создания кризиса в рядах противника является давление на южном направлении, в частности отрезание временно оккупированного Крыма от логистики. Вызвание гуманитарного коллапса на полуострове могло бы существенно подорвать позиции россиян.

Но в настоящее время все те меры, которые проводились довольно динамично, пока демонстрируют снижение динамики. И мы видим, что у нас пока нет таких возможностей, чтобы активно подтолкнуть противника на этом участке к коллапсу,

– подытожил командир.

"Перун" о революции в стране-агрессоре: смотрите видео

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