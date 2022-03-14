А использовать их с доступом к платежным услугам смогут все вынужденно переселенные лица, покинувшие Украину из-за российского вторжения. Об этом сообщил Михаил Федоров со ссылкой на блог Revolut.

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Компания Revolut предоставила возможность получить доступ к своим деньгам, связав программу с украинским банковским счетом.

Друзья и родственники, которые уже находятся в Европе, также смогут быстро и безопасно перевести деньги.

Как открыть счет

Для открытия счета электронных денег в ЕС обычно требуется подтверждение права на жительство в Европе. Компания упростила это требование, чтобы как можно больше украинцев могли создать аккаунт для доступа к своим средствам.

Преимущества приложения

В мобильном приложении Revolut вы получаете виртуальную банковскую карту, которой удобно пользоваться где угодно в мире.

Можно платить с карты в локальной валюте страны, где вы находитесь, или снимать необходимые наличные. Это очень удобно из-за низких процентов на конвертацию валюты.

Также будут доступны и другие функции: мгновенные переводы денег между картами, аналитика расходов, переводы денег за границу.