А використовувати їхній з доступом до платіжних послуг зможуть усі вимушено переселені особи, які покинули Україну через російське вторгнення. Про це повідомив Михайло Федоров з посиланням на блог Revolut.
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Компанія Revolut надала можливість отримати доступ до своїх грошей, зв'язавши програму з українським банківським рахунком.
Друзі та родичі, які вже перебувають у Європі, також зможуть швидко та безпечно переказати гроші.
Як відкрити рахунок
Для відкриття рахунку електронних грошей в ЄС зазвичай потрібне підтвердження права на проживання у Європі. Компанія спростила цю вимогу, щоб якомога більше українців могли створити обліковий запис для доступу до своїх коштів.
Переваги застосунку
- У мобільному застосунку Revolut ви отримуєте віртуальну банківську картку, якою зручно користуватися будь-де у світі.
- Можна платити з картки в локальній валюті країни, де ви перебуваєте, або знімати необхідну готівку. Це дуже зручно через низькі відсотки на конвертацію валюти.
- Також будуть доступні й інші функції: миттєві перекази грошей між картками, аналітика витрат, перекази грошей за кордон.
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