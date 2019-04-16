Резали, рисовали неуместное и ели, – председатель ЦИК Слипачук о порче бюллетеней

В первом туре президентских выборов украинцы испортили 224,6 тысячи бюллетеней – они были признаны недействительными.

Об этом сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью "Укринформу".

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Она подчеркнула, что изготовление бюллетеней – "это и большой труд многих людей, и деньги".

"Если порча бюллетеня – это ваша позиция относительно того или иного кандидата, фамилия которого опубликована в этом избирательном бюллетене, то не выбирайте этого кандидата. Но не надо приходить на участок и рисовать на этом бюллетене все, что угодно. А рисовали ну очень неуместные вещи, даже резали бюллетени, ели их", – заявила Слипачук.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук

Она также накануне голосования 21 апреля будет призывать избирателей "не высказывать порчей бюллетеня свое мнение относительно какого-либо из кандидатов, а также – быть более вежливыми и понимать, что выборы – это не повод для выкладывания фотографий в Instagram или Facebook с бюллетенями на участках".

Это касается и наших политиков, которые во время голосования 31 марта демонстрировали своим поведением не очень хороший пример, выставляя в социальных сетях фото с бюллетенями, сделанными непосредственно в помещениях участков, что по закону является нарушением тайны голосования,

– подчеркнула глава ЦИК.

Избиратель не имеет права демонстрировать свой выбор в помещении избирательного участка, а рассказать по собственному желанию о своем волеизъявлении он может за его пределами волонтерам, которые собирают данные для экзит-полов.

Что известно о втором туре выборов в Украине?По результатам голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, двое кандидатов, которые получили больше всего голосов избирателей, Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), прошли во второй тур. Его проведение запланировано на 21 апреля.



Результаты первого тура