В Резерв+ и Армии+ появятся новые функции: в Минобороны объяснили, о чем идет речь

В мобильных приложениях Резерв+ и Армия+ должны появиться новые функции, которые ожидали пользователи. Объявить о релизе этих функций уже должны в ближайшие дни.

Об этом в эфире национального марафона сообщила заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации – Екатерина Черногоренко, передает 24 Канал.

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Какие функции появятся в Резерв+ и Армии+

Екатерина Черногоренко отметила, что мобильное приложение Резерв+ – самый массовый продукт Министерства обороны за все время. Его использует около 3,5 миллиона пользователей, а всего было около 10 миллионов загруженных электронных военных-учетных документов.

"Это реализация нашей стратегии, которая звучала следующим образом – "Удобные сервисы от государства для военнообязанных и для военнослужащих". Что касается военнослужащих, мы запустили 8 августа приложение Армия+. Это непосредственное специфическое приложение, цифровое оружие наших военных", – сказала заместитель главы Минобороны.

Она подчеркнула, что благодаря Армии+ уже более 270 тысяч военных могут подавать электронные рапорты, которые являются первым и важным шагом в депаперизации нашей армии.

В то же время Черногоренко рассказала, что сейчас в министерстве работают над Резерв+, Армия+ и DELTA.

Как я сказала, Резерв+ ожидает несколько очень востребованных сервисов со стороны наших пользователей. Это и отсрочки, и онлайн-рекрутинг. Буквально очень скоро, днях мы анонсируем точную дату, когда мы будем готовы сделать релиз этих новых функций,

– рассказала она.

А в Армии+, по словам заместителя Министра обороны, в конце сентября – начале октября запустят новый модуль онлайн-обучения вместе с нашими партнерами и Генштабом.