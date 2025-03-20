У Резерв+ будут временные технические трудности: когда и сколько продлится

Поздно вечером 20 марта в приложении Резерв+ могут возникнуть проблемы с электронным военным билетом. Причиной являются плановые технические работы в реестре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Сколько продлятся работы в реестре Оберег

20 марта с 22:00 до 23:30 планируются технические работы в реестре Оберіг

Из-за этого электронный военный документ и услуги, связанные с реестром, могут быть недоступны,

– отмечают в министерстве.

Там советуют заранее загрузить PDF-файл документа во избежание неприятных ситуаций во время возможных проверок. В то же время после проведения технических работ все услуги будут работать в штатном режиме.

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Кстати, недавно электронные направления на ВВК в Резерв+ стали более удобными. Теперь они содержат дату прибытия на медосмотр, что позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей.