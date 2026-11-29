Во время проверки документов на блокпосту может возникнуть ситуация, когда приложение "Резерв+" не запускается из-за отсутствия интернета или технического сбоя. В таком случае военнообязанному следует иметь альтернативный способ предъявить военно-учетный документ.

Об этом сообщает Киевский областной ТЦК и СП.

Что делать, если "Резерв+" не открывается на блокпосту?

Электронный военно-учетный документ в "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Однако для его проверки используется QR-код, поэтому важно, чтобы документ был доступен для считывания.

Чтобы не зависеть от работы приложения и интернета, стоит заранее скачать электронный документ в формате PDF. Для этого на главном экране "Резерв+" нужно нажать кнопку "+" и выбрать опцию "Скачать PDF". Файл можно сохранить в памяти смартфона и открыть даже без подключения к сети.

Еще один вариант – иметь бумажную копию военно-учетного документа. Электронный документ можно распечатать, а бумажный также можно получить в ТЦК и СП.

Если "Резерв+" не работает непосредственно во время проверки, не стоит спешить переустанавливать приложение. Сначала можно попробовать перезапустить программу, проверить интернет-соединение или открыть заранее сохраненный PDF-файл.

Если приложение не запускается на блокпосту, нужно спокойно объяснить ситуацию сотрудникам, проводящим проверку. При наличии можно предъявить бумажный документ или сохраненный электронный файл. Если есть техническая возможность, проверку также могут провести по данным реестра "Оберег".

Важно различать технический сбой и отсутствие военно-учетного документа. Сам факт того, что приложение временно не работает, не означает, что у человека нет такого документа.

В то же время обычный скриншот или фотография экрана не заменяют электронный документ с QR-кодом. Поэтому лучше заранее позаботиться о доступе к PDF-файлу и иметь бумажную копию на случай технических проблем.

Напомним, ошибка в реестрах может помешать работодателю забронировать военнообязанного работника. В частности, система может не видеть официального трудоустройства или не отображать человека в списке компании. Часть таких несоответствий теперь можно исправить самостоятельно через "Резерв+".