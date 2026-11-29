Про це повідомляє Київський обласний ТЦК та СП.

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Що робити, якщо Резерв+ не відкривається на блокпості?

Електронний військово-обліковий документ у Резерв+ має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Однак для його перевірки використовують QR-код, тому важливо, щоб документ був доступний для зчитування.

Щоб не залежати від роботи застосунку та інтернету, варто заздалегідь завантажити електронний документ у форматі PDF. Для цього на головному екрані Резерв+ потрібно натиснути кнопку "+" та вибрати опцію "Завантажити PDF". Файл можна зберегти в пам'яті смартфона й відкрити навіть без підключення до мережі.

Ще один варіант – мати паперову копію військово-облікового документа. Електронний документ можна роздрукувати, а паперовий також можна отримати в ТЦК та СП.

Якщо Резерв+ не працює безпосередньо під час перевірки, не варто поспішати перевстановлювати застосунок. Спершу можна спробувати перезапустити програму, перевірити інтернет-з'єднання або відкрити заздалегідь збережений PDF.

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Якщо застосунок не запускається на блокпості, потрібно спокійно пояснити ситуацію представникам, які проводять перевірку. За наявності можна пред'явити паперовий документ або збережений електронний файл. Якщо є технічна можливість, перевірку також можуть провести за даними реєстру "Оберіг".

Важливо розрізняти технічний збій і відсутність військово-облікового документа. Сам факт того, що застосунок тимчасово не працює, не означає, що людина не має такого документа.

Водночас звичайний скриншот або фотографія екрана не замінюють електронний документ із QR-кодом. Тому краще заздалегідь подбати про доступ до PDF-файлу та мати паперову копію на випадок технічних проблем.

Нагадаємо, помилка в реєстрах може завадити роботодавцю забронювати військовозобов'язаного працівника. Зокрема, система може не бачити офіційного працевлаштування або не показувати людину у списку компанії. Частину таких розбіжностей тепер можна виправити самостійно через Резерв+.